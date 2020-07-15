Kurukahveci Mehmet Efendi'den 15 Temmuz'da Atatürk'lü ilan

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayınladığı ilan sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni topladı.

Kurukahveci Mehmet Efendi, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yayınladığı ilanında, Atatürk'ün "Bir ulus birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz’un yıl dönümünde Atatürk’ü anımsatan ve anan tek ilanı, Kurukahveci Mehmet Efendi vermiş" ifadelerini kullandı.