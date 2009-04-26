Kurugöl Kanyonu’nda doğa yürüyüşü

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kurugöl Kanyonu'nda çok sayıda doğaseverin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.



Kurugöl köyünde başlayarak 8 kilometre uzunluğundaki Kurugöl Kanyon'una kadar yapılan yürüyüş, Akçakoca Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlendi.



Düzce Vali Yardımcısı Ali Cercibozan, Akçakoca Kaymakamı Savaş Tuncer, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, Akçakoca Sağlık Gurup Başkanı Kurtuluş Arat, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve köylülerin katıldığı yürüyüşte, güzergâhtaki tahta köprülerden geçilmesi ve iple tırmanılan yerlerin olması heyecanlı anlar yaşattı.



Rehberler eşliğinde yapılan ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yürüyüşün ardından katılımcılara Akçakoca'nın yöresel yemeği mancarlı gözleme, kısır, ayran ve çay ikram edildi.



Akçakoca Kaymakamı Tuncer, Akçakoca'nın alternatif turizm imkânlarına sahip olduğunu belirterek, yürüyüşün amacının Kurugöl Kanyon'unu tanıtmak olduğunu belirtti.



Kurugöl Kanyonu'nun doğa güzelliklerine sahip bir bölge olduğuna işaret eden Tuncer, "Ayrıca bu bölgede tarihi Hemşin ve Uğurlu camilerimiz var. Osmanlı döneminden kalma önemli eserlerimiz bunlar. Bunun yanında, Esmahanım köyünde Abhaza kültürüne ait örnekler de görülebilir. Akçakoca sadece yaz aylarında değil, her mevsim turizmin yapılabileceği bir kent" dedi.



(AA)

