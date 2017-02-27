Kurucusu 'FETÖ'den aranıyor; yıllık cirosu 50 milyon dolar olan şirkete kayyım atandı

Türkiye'nin en büyük beş çorap üreticisinden biri olan Akın Çorap, TMSF denetimine geçti. Yurt dışında olduğu öğrenilen şirketin kurucusu için 'FETÖ' kapsamında yakalama kararı çıkarılırken, üç oğlu tutuklanmıştı. Şirketin kurucusu Ali Yarkın, 'FETÖ'nün finansörü olmakla suçlanıyor. Yarkın'ın 'FETÖ' bünyesindeyken Bank Asya'nın kurtarılması için de yüklü para yatırdığı belirtilmişti. Şirketin yıllık cirosunun 50 milyon dolar seviyesinde olduğun öğrenildi.

Akın Çorap’ın temeli 45 yıl önce İstanbul’da atıldı. Şirketin, İstanbul Başakşehir ve Giresun Keşap’ta iki büyük fabrikası bulunuyor. 650 kadar çalışanı bulunan Akın Çorap yıllık 85 milyon çift çorap üretimine sahip. Türkiye’nin en büyük beş çorap üreticisi arasında bulunan Akın Çorap’ın cirosunun da 50 milyon dolar seviyesinde olduğu öğrenildi. Akın Çorap tesislerinde çalışan kişi sayısı ise 650 seviyesinde.

Üç oğlu da tutuklandı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirketin kurucusu Ali Yarkın, aynı zamanda TMSF bünyesinde bulunan Bank Asya'nın da ortakları arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akın Çorap’ın sahipleri için de soruşturma süreci başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ali Yarkın'ın 15 Temmuz öncesi tedavi gerekçesiyle yurt dışına gitti. Akın Çorap’ın yönetiminde bulunan Ali Yarkın’ın üç oğlu; İhsan, Uğur ve Fatih Yarkın kardeşler ise geçtiğimiz aralık ayında 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklanan isimlerden Fatih Yarkın, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin de yönetim kurulundaydı.

Bank Asya'ya 1.5 milyon lira

Ali Yarkın'ın o dönem Bank Asya'nın kurtarılması için 1.5 milyon TL yatırdığı iddia edilmişti.

Şirketler TMSF denetiminde

Yarkın Ailesi'ne ait Akın Çorap San. ve Tic. A.Ş ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. limited Şirketine yapılan kayyum ataması sonrası TMSF denetimine geçti. Yarkın Ailesi’nin mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.

Vali de şirketin yönetiminde

14 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan Akın Çorap’ın TMSF denetimine geçmesi ile birlikte şirketin yönetimine 5 kişi atandı. Giresun Valisi Hasan Karahan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirkette, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Mehmet Fatih Ceyhan, Mali Müşavir Münir Binici, Av. Mehmet Alperen Gökhan ve Recep Kılınç getirildi.