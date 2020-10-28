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Kültür-Sanat

Kurucu: 'Acelesi olan bir devrimci'nin, Atatürk'ün kitabı

'Kurucu' dergi/kitabı çıktı. Prof. İlber Ortaylı'dan İpek Çalışlar'a, Prof. Sina Akşin ve Prof. Zafer Toprak'tan Ahmet Kuyaş'a uzmanlar, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatıyor

28 Ekim 2020 18:26

T24 Kültür Sanat

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'Atatürk', 'Latife Hanım' ve 'Halide Edip' biyografilerini de kaleme İpek Çalışlar'a uzanan çok sayıda uzmanın Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattıkları dergi/kitap “Kurucu” adıyla yayımlandı.

Doğan Burda Dergi Grubu'ndan İstanbul Life dergisi ekibinin hazırladığı Kurucu tüm gazete bayilerinde ve internette satışa sunuldu. İstanbul Life'ın Kurucu için hazırladığı tanıtımı metninde, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada hâlâ ve her şeye rağmen 97 yıldır ışıl ışıl parlamasının tek bir sebebi var: Çöken bir imparatorluğun küllerinden kurulan modern, laik, demokratik Cumhuriyet.Türkiye'nin efsanevi tarihçilerinden Z kuşağı gençlerine Atatürk'ü sorduk ve ülkemizin eşsiz kurucusuna saygı niteliğinde bir derleme hazırladık" ifadesi kullanıldı.

Dergi/kitap içinde söyleşileri olan bazı isimler şöyle:
Prof. Sina Akşin, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve İpek Çalışlar.

'Kurucu' dergi/kitapta neler var?

  • Mustafa Kemal'in yaptığı, Büyük İskender'in kördüğümü kesmesi gibiydi - Doç. Dr. Ahmet Kuyaş
  • Cumhuriyet'in omurgası Atatürk'ün kitaplığında saklı - Prof. Dr. Zafer Toprak
  • Başarısının altında yatan en önemli etken vazgeçmeyi bilmemesiydi - Prof. Dr. İlber Ortaylı
  • Atatürk'ün devrimi çok radikaldir çünkü acelesi vardı - Prof. Dr. Sina Akşin
  • Kadın meselesi Atatürk'ün kafasını hep meşgul etmişti - İpek Çalışlar
  • Ankara: Bir 20. yüzyıl başkentinin kuruluşu - Prof. Dr. Ali Cengizkan
  • Atatürk, farklı çevrelerin kendisine yaklaşmasını mümkün kılıyor - Esra Özyürek
  • Bir moda tasarımcısı olsaymış bundan daha iyi olamazmış - Vural Gökçaylı
  • Nutuk'un ilk belgelerle açıklayıcı baskısından ilk kez yayımlanan pasajlar

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