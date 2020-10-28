Kurucu: 'Acelesi olan bir devrimci'nin, Atatürk'ün kitabı

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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'Atatürk', 'Latife Hanım' ve 'Halide Edip' biyografilerini de kaleme İpek Çalışlar'a uzanan çok sayıda uzmanın Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattıkları dergi/kitap “Kurucu” adıyla yayımlandı.



Doğan Burda Dergi Grubu'ndan İstanbul Life dergisi ekibinin hazırladığı Kurucu tüm gazete bayilerinde ve internette satışa sunuldu. İstanbul Life'ın Kurucu için hazırladığı tanıtımı metninde, "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada hâlâ ve her şeye rağmen 97 yıldır ışıl ışıl parlamasının tek bir sebebi var: Çöken bir imparatorluğun küllerinden kurulan modern, laik, demokratik Cumhuriyet.Türkiye'nin efsanevi tarihçilerinden Z kuşağı gençlerine Atatürk'ü sorduk ve ülkemizin eşsiz kurucusuna saygı niteliğinde bir derleme hazırladık" ifadesi kullanıldı.