Kurucu: 'Acelesi olan bir devrimci'nin, Atatürk'ün kitabı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'Atatürk', 'Latife Hanım' ve 'Halide Edip' biyografilerini de kaleme İpek Çalışlar'a uzanan çok sayıda uzmanın Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattıkları dergi/kitap “Kurucu” adıyla yayımlandı.
Dergi/kitap içinde söyleşileri olan bazı isimler şöyle:
Prof. Sina Akşin, Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve İpek Çalışlar.
'Kurucu' dergi/kitapta neler var?
- Mustafa Kemal'in yaptığı, Büyük İskender'in kördüğümü kesmesi gibiydi - Doç. Dr. Ahmet Kuyaş
- Cumhuriyet'in omurgası Atatürk'ün kitaplığında saklı - Prof. Dr. Zafer Toprak
- Başarısının altında yatan en önemli etken vazgeçmeyi bilmemesiydi - Prof. Dr. İlber Ortaylı
- Atatürk'ün devrimi çok radikaldir çünkü acelesi vardı - Prof. Dr. Sina Akşin
- Kadın meselesi Atatürk'ün kafasını hep meşgul etmişti - İpek Çalışlar
- Ankara: Bir 20. yüzyıl başkentinin kuruluşu - Prof. Dr. Ali Cengizkan
- Atatürk, farklı çevrelerin kendisine yaklaşmasını mümkün kılıyor - Esra Özyürek
- Bir moda tasarımcısı olsaymış bundan daha iyi olamazmış - Vural Gökçaylı
- Nutuk'un ilk belgelerle açıklayıcı baskısından ilk kez yayımlanan pasajlar
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