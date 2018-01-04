Kurubük Koyu'nun kiralama ihalesine tepki

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesindeki halka açık Kurubük Koyu\'nun, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından kiralanması için ihaleye çıkılacak olması tepkilere neden oldu. Muğla Çevre Platformu Datça Üyesi Mimar Faruk Şahin, Datça\'nın Çevre Düzeni Planı\'nda, günübirlik kullanıma açılacak yerler arasında Kurubük Koyu\'nun yer almadığını ve koyun SİT alanı olduğunu belirtip, imar planına aykırı olduğunu ileri sürdüğü ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki Mesudiye Mahallesi\'nde, Ovabükü ile Palamutbükü arasındaki yol üzerinde bulunan halkın kullanımına açık, Kurubük Koyu\'nun kiralanması için ihaleye çıkılıyor. Muğla Valiliği\'ne bağlı Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından kiralanacak 1700 metrekarelik koy için 26 Ocak\'taki ihale öncesinde şartname hazırlandı. Şartnamede 6 metrekarelik 1 büfe, 16 metrekarelik 2 pergole grubu, her biri 7 metrekare genişliğinde kadın ve erkek için 4 adet duş ve soyunma kabinleri yapılması yer alıyor. Yıllık kira bedeli olarak 40 bin liradan açılacak ihaleyi alan firmanın şartnamade yapılması gerekenleri yerine getirirek 2 yıllığına koyu işletebileceği açıklandı. Ancak, ihale çevrecilerin tepkisine neden oldu. Muğla Çevre Platformu Datça Üyesi Mimar Faruk Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Datça\'nın Çevre Düzeni Planı\'nda, günübirlik kullanıma açılacak yerler arasında Kurubük Koyu\'nun yer almadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kurubük Koyu\'nun birinci derece SİT alanı olduğuna dikkat çeken Şahin, \"Burada herhangi bir yapılaşma yok. Yazın halk tarafından yoğun olarak kullanılıyor. İnsanlar, otomobilleriyle gelip denize giriyorlar. Şimdi burada yapılaşmanın önü açılıyor\" dedi.

\'İMAR PLANINDA GÖSTERİLMİYOR\'

MUÇEV tarafından açılan ihalenin imar planına aykırı olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

\"Bu ihaleye konu olan koy; birinci derece SİT ve ormanlık alan olduğu için üzerinde yapılacak her türlü kullanımın, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından onaylanması gerekiyor. Bu kurulun onayı olmadan herhangi bir yapılaşma mümkün değil. Bu onay verilmiş değil. Daha da önemlisi Datça Özel Çevre Koruma Alanı\'nın 2014 yılında hazırlanan ve sonuçlanan Çevre Düzeni Planı\'na göre; yani 1/25 bin ölçekli planına göre, nerelerin günübirlik kullanım için geçerli olduğu işaretlenmiş durumda ve Kurubük Koyu bu planda 1 inci derece SİT alanı olarak gösteriliyor ve günübirlik kullanım için işaretlenmemiş. Dolayısıyla bu ihale, Çevre Planına da aykırıdır. Ya plan revize edilip, günübirlik alana açılacak ki o zaman bu değişikliğe dava açarız. Ya da planın iptali gerekir. Kurubük ile Palamutbükü arasında zaten iki koy, günübirlik kullanıma açılmış durumda.\"

\'KOYLAR İŞGAL EDİLİYOR\'

İhalenin belirsizliklerle dolu olduğunu vurgulayan Şahin, dokümanlar incelendiğinde, şartnamede, sadece \'Kurubük ibaresi\'nin yer aldığını kaydederek şöyle devam etti:

\"Harita yok, koordinat yok. O bölgenin tamamı orman alanıdır. Bu bölgenin neresinin yapılaşabileceği ve yapılaşmanın türünün ne olacağı gibi hiçbir bilgi yok. Zaten ihale ile ilgili temel itirazımız da buradan kaynaklanıyor. İtirazımız, denize giren insanların daha kolay hizmet almalarına önlemeye yönelik değil. Yapılan tesislerde bu tür tariflerin hiçbiri söz konusu olmadığı için ihaleyi alan, orayı tamamen kendisine ait ilan ediyor. Ne otoparkını, ne de kıyıyı kullandırıyor. Aslında bu kiralama ihalesinin sonucu halkın oraya girişinin yasaklanması anlamına geliyor. Uygulamada koy tamamen işgal ediliyor. Gerçekte, bu tür ihalelerin tamamı Kıyı Kanunu\'na aykırıdır. Çünkü Kıyı Kanunu açık bir şekilde söylüyor ki; \'Kıyılar halkındır.\' İhalelerde açıklık olmalıdır. Örneğin, \'Kıyılarda ilk 10 metre halkın kullanımına açıktır. İhaleyi alan firma arkaya şu eklentileri yapabilir\' gibi net ibareler yer almalıdır. Bu durum tartışılabilir. Ama hiçbirini belirtmeden, sadece yıllık 40 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkıyor gibi bir doküman son derece anlamsız ve komiktir.\"

\'ADIM ADIM İMARA AÇILACAK\'

Açık ve net olmayan ihalelerle koyların adım adım imara açılmak istendiğini dile getiren Şahin, \"Bizim gerçek endişemiz, bu tür ihalelerin başlangıç olmasıyla ilgilidir. Bunun arkasından, bungalovlar, gece kullanımı ve iskele gibi yapılaşmalar gelir ki, bu koyların adım adım imara açılmasının arkasındaki gizli plandır. İhale şartnamesinde çok komik bir madde var. Bizim öğrenmeye çalıştığımız ayrıntıların hepsi özel şartlar altında saklanıyor. Bu ayrıntılar; \'İhaleyi alan firma ile sözleşme sırasında görüşülecektir\' deniliyor. O zaman bu ihale nasıl bir ihaledir\" diye konuştu.

MUÇEV\'DEN \'KİRLETİLİYOR SAVUNMASI\'

Muğla Vali Yardımcısı ve MUÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Köten, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koyu bize tahsis ederek, ihaleye çıkartmamızı istedi. Kurubük\'ün sahipsiz kaldığı ve kirletildiği yönünde talepler geldi. Biz de bu doğrultuda ihaleye çıkartacağız. Önce teklifler alınacak, sonra en yüksek teklifi veren 12 kişi arasında açık artırma yapılacak\" dedi.



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