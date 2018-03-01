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Kuru yük gemisindeki patlamada ölen gemicinin cesedi alndı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta dün fırtına nedeniyle limanda bekleyen kuru yük gemisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ölen gemici Kazım Sucu'nun cenazesi bugün bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra, Sahil Güvenlik gemisiyle kıyıya get

01 Mart 2018 16:50

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta dün fırtına nedeniyle limanda bekleyen kuru yük gemisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ölen gemici Kazım Sucu\'nun cenazesi bugün bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra, Sahil Güvenlik gemisiyle kıyıya getirildi. Yaralanan gemici Ragıp Yanak\'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Rusya\'nın Tuapse Limanı\'ndan İzmit Dilovası\'na giden Liberya bandıralı \'MV Mümtaz Amca\' isimli kömür yüklü gemi, dün öğlen saatlerinde fırtınanın etkisini artırması üzerine Sinop Limanı\'na yöneldi. Limana 300 metre kala geminin baş tarafında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada, gemi mürettebatından yağcı olarak çalışan Kazım Sucu (47) hayatını kaybederken, Ragıp Yanak (54) ise yaralandı.
Fırtına nedeniyle kurtarma ekipleri gemiye ulaşmakta güçlü çekti. Gemiye ulaşan AFAD, polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri Kazım Sucu\'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanma ihtimaline karşı müdahale edemedi.
Bugün devam eden çalışmalar sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grostonluk gemide Sucu\'nun cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldı. Ardından Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı\'nın gemisiyle kıyıya getirildi. Buradan cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan yaralı Ragıp Yanak\'ın dün aynı hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildiği, buradaki yanık ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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