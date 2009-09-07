Kuru yük gemisi Kilyos'ta fırtınadan ikiye bölündü

Kamboçya bayraklı "Kramco" isimli kuru yük gemisi Kilyos açıklarında ikiye bölündü. Gemide tam bir can pazarı yaşandı.



Gemi personelinden 12 kişi Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

Kilyos açıklarında demirli bulunan Kamboçya bayraklı bir yük gemisi karaya oturarak ikiye bölündü.

İkiye bölünen geminin 12 kişilik mürettebatından ilk olarak 10'u kurtarıldı, diğer 2 personel ise arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

İlk bilgilere göre saat 17:00 sıralarında Kilyos açıklarında demirli vaziyetteki Kamboçya bayraklı Kramco isimli kuru yük gemisinin dalga ve hava muhalefeti ile ikiye bölünmesi sonucu batma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı ihbarı alan Kıyı Emniyeti bölgeye botlarını ve Kurtarma römorkörlerini gönderdi.

Kamboçya gemisi nasıl battı - video



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"07.09.2009 tarih saat 17:00 civarında Kilyos açıklarında demirli vaziyetteki Kamboçya bayraklı Kramco isimli kuru yük gemisinin kırılması neticesinde batma tehlikesine maruz kaldığı ihbarının alınması üzerine derhal Kıyı Emniyeti 1 ve Kıyı eEmniyeti 9 hızlı tahlisiye botları ile Kurtarma 3 römorkörü olay mahalline sevk edilmiştir.

Saat 17:30 da Kıyı Emniyeti 1 olay mahalline intikal etmiş, olay mahallinde iki kişinin denizde olduğu tespit edilmiş ve derhal kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Saat 17:35 itibarı ile denizde bulunan bir kişi kurtarılmıştır. Bir kişi de kara tahlisiye ekipleri tarafından karadan alınmıştır. Saat 17:40 itibarı ile kazazede geminin yaşam mahalli koparak gemiden ayrılmıştır."