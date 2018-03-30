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Kuru yemişçi gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de pazarlarda kuru yemiş satan Suat Yavuz (70), bugün kazandığı 1322 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

30 Mart 2018 20:02

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de pazarlarda kuru yemiş satan Suat Yavuz (70), bugün kazandığı 1322 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.
Ayvacık ilçesinde 40 yıldır pazarcılık yapan Suat Yavuz, bugün ilçe merkezindeki pazarda kuru yemiş tezgâhı açtı. Yavuz tezgâhına, \'Bugün kazanılan tüm hasılat Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır\' yazılı pankart astı. Suat Yavuz, bir günlük satıştan 1322 TL gelir elde etti. Geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayan Yavuz, \"Hanımla beraber otururken, böyle bir şey düşündük. Bir hayrımız ile Mehmetçik Vakfı\'na destek olmak istedik. Bunun sonucunda bugün kazandığımız hasılatımızı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayarak, Mehmetçiklerimize destek olduk\" dedi.
Vatandaşlar ise böyle anlamlı bir davranışa imza atan pazarcı Suat Yavuz\'a teşekkür etti.

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