Kuru üzümde fiyat sevinci

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın tarıma yönelik en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan kuru üzümde, dolar ve eurodaki artışla birlikte yeni sezon yüksek fiyatlarla başladı. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, kuru üzümün kilosunun 7 lira 30 kuruştan satıldığını ve Çin\'in Türkiye\'den kuru üzüm alacağını açıklamasının fiyatları yükselttiğini söyledi.

Manisa\'da üzüm üreticileri bağlardan kesip sergilerde kuruttukları üzümleri satmaya başladı. Yeni sezonun açılmasıyla birlikte fiyatlar da belli oluyor. Manisa Ticaret Borsası\'nda kuru üzümün kilogramı 6 lira 70 kuruştan işlem gördü. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, serbest piyasada tüccarın 7 lira 30 kuruştan üzüm aldığını belirtip, fiyatların çiftçiyi memnun ettiğini söyledi. Dolar ve euro\'nun yükselmesinin fiyatta etkili olduğunu dile getiren Altındağ, \"Çiftçilerimiz binbir emekle tüm yıl boyunca işlediği tarlasından ürününü hasat etmeye başladı. Bağlardan kesilen üzümler sergilerde kurutuluyor. Bazı üreticiler de yeni sezon ürünlerini satmaya başladı. Bu yıl üzüm rekoltesinin düşük olması ve dolar ile euro\'nun yüksekliği yurt dışına ihraç edilen kuru üzüm fiyatlarını yükseltti. Şu an ürününü kurutan üreticimiz tüccara kilosunu 7 lira 30 kuruştan sattı. Üzüm bu yıl umut edildiği kadar yok. Fiyatların artmasında bu da etkili. Ayrıca Çin\'in Türkiye\'den üzüm alacağı açıklaması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Çünkü Avrupa dışında yeni pazarlar buluyoruz. Kuru üzümümüz 101 ülkeye ihraç ediliyor ve genelde Avrupa ülkelerine gönderiliyor\" diye konuştu.

Fiyatların üreticiyi mutlu edeceğini kaydeden Altındağ, \"Fiyatların aşağıya düşmemesini istiyoruz. Çünkü ilk dönemde fiyatlar yükseliyor, ardından bir anda düşüşe geçiyor. Eğer tüccarın elinde yığılma olursa fiyatlar düşer. Bunun için üreticimizin akıllı davranmasını istiyoruz\" dedi.



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