Kuru üzüm fiyatları 5 lirayı buldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da kuru üzümün kilosunun 5 lira olmasını isteyen çiftçinin isteği gerçek oldu. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, kuru üzüm kilosunun 4 lira 50 kuruş ile 5 lira 20 kuruş arasında değiştiğini söyledi.

Manisa\'da geçen yıl 3 liraya kadar düşen kuru üzüm fiyatları, hasat mevsiminin başlaması ile birlikte yükseldi. Üzüm hasadının devam ettiğini ve kurutma işlemlerinin sürdüğünü belirten Kaçire, 2017- 18 sezonu kuru üzümlerinin 4 lira 50 kuruş ile 5 lira 20 kuruş arasında satıldığını açıkladı. Kaçire, \"Şuan kurutulan üzümlerin kaliteli oldukça iyi. Herhangi bir hastalık yok, kalıntı sorunu yok. Çiftçi kuru üzüm fiyatlarının 5 liranın altında olmaması istiyordu. 5 lirayı buldu, ama asıl olması gereken fiyatlara ulaşılamadı. Üzümün kilosu 7- 8 lira olmalı. Çünkü yetişme döneminde masraf ve zahmeti çoktur. Bunun için fiyatlar daha da yükselmeli. 4 lirayı tatmin edici bulmuyoruz. 5 liranın üstüne çıkması oldukça iyi. Daha da yükselmesini istiyoruz\" dedi.

ÇİFTÇİYE \"ÜZÜMÜNE SAHİP ÇIK\" ÇAĞRISI

2005\'ten bu yana \'Üzümünü açığa dökme\' kampanyasını yürüttüklerini dile getiren Kaçire, üzümleri fiyat anlaşmadan tüccara teslim etmenin piyasayı ve diğer üreticileri olumsuz etkilediğini belirtti. Kaçire, \"Eğer üzüm açığa dökülürse, tüccara fiyat anlaşmadan gidip verilirse fiyatları çiftçilerimiz belirleyemez. Bunun için çiftçi malına sahip çıkmalı. Şuanda çok fazla açığa dökme yok. Böyle sürerse fiyatlar daha da yükselir. Tüccar üzüm aramaya başlar, daha iyi paralar kazanırız. Bir kere olsun ürünümüze sahip çıkalım. Herkes malını ihtiyacı kadar satsın\" diye konuştu.

Okul üzümü projesinin de bu yıl devam edeceğini belirten Kaçire, rekoltenin bu yıl çok yüksek olmadığını belirtti. Hasadın başlamasına rağmen üzüm rekoltesinin Gıda Tadım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanmaması dikkat çekerken, gerekli görülmemesi halinde rekoltenin açıklanmayacağı ifade edildi.

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