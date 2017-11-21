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Kuru sıkı tabancaları gerçeğe dönüştürüyordu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)  ADAPAZARI'nda kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştüren O

21 Kasım 2017 21:01

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)  ADAPAZARI\'nda kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek gerçek tabancaya dönüştüren O.Ö yakalandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adapazarı Budaklar Mahallesi\'nde oturan O.Ö.\'nün kuru sıkı tabancaları namlusunu değiştirerek gerçek tabancaya dönüştürdüğünü tespit etti. Ekipler, O.Ö.\'yü evine yaptıkları baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 4 kuru sıkı tabanca, 3  kuru sıkı tabancaya takılmak için namlu, namlu açma aparatı, namlu yapmak için hazırlanmış 50 santimetre demir çubuk, 7.65 çapında 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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