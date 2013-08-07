Kuru gözün şifası kendi kanınızda

Gözyaşı benzleri ve gözkapaklarının iç yüzeyinden salgılanan gözyaşının hızlı buharlaşması ve/veya burun kanalına akması sonucu oluşan göz kuruluğu, göz kapaklarında enfeksiyona yol açabiliyor ve bunun sonucu körlüğe kadar varabiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Süleyman Mesut Karaatlı, hastalığın ortaya çıkışını ve sonuçlarını şöyle anlatıyor:

'Bir kısmı buharlaşarak, önemli bir kısmı da gözyaşı kanalıyla burun içine aktarılarak gözü terk eder. Gözyaşı tabakası kendi içinde üç katlıdır ve bunların herhangi birisinde sıkıntı olduğu zaman kendini göz kuruluğu şeklinde belli eder. İlk olarak batma hissiyle başlayan kuru göz, daha sonra kornea tutulumu ile körlüğe kadar giden bir seyir izleyebilir'

Sebepleri neler?

Göz kuruluğuna sebep olan hatalıklar ve durumlar şöyle sıralınıyor: Kimyasal yanıklar, menopoz sonrası durum, anti-alerjik, anti-depresan ilaçlar, uyku ilaçları, şeker hastalığı, hipertansiyon, tiroid bezi hastalıkları ve alkol. Karaatlı'ya göre kuru göz hastalığı, en şiddetli tip olan, Sjögren Sendromuna kadar varabilir. Bu sendrom, gözde hiç gözyaşı bulunmaması anlamına geliyor.

Bu belirtiler göz kuruluğunun habercisi olabilir!

-Gözlerde yanma, batma ve kuruluk hissi ve kum tanesi kaçmış gibi gözde yabancı cisim hissi,

-Gözlerde ağrı kızarıklık,

-Göz içerisinde ve çevresinde mukus iplikçileri (yapışkan bir akıntı),

-Rüzgar, klima, sigaradan rahatsızlık hissi,

-Yoğun batma sonrası aşırı yaşarma,

-Kontakt lens kullananlarda konforun bozulması,

-Batma ve lensin sık kuruması,

-Zaman zaman bulanık görme.

Tedavi, hastanın kendi kanında

Hastanın kendi kanından yapılan otolog serum yönteminin kuru göz hastalığına bağlı kornea ve konjonktiva bozukluklarının tedavisinde kullanıldığının altını çizen Op. Dr. Karaatlı, “Hastadan alınan kan 24 saat bekletiliyor. Daha sonra ayrıştırılarak çözeltinin üzerine çıkan serum, belli oranda fizyolojik serumla çoğaltılıyor ve oluşturulan serum, hastanın gözüne uygulanıyor. Buzdolabı koşullarında soğuk zincire dikkat edilirse, bu serum 7-10 gün kadar uygulanabiliyor. Hastanın kendi kanından üretildiği için ‘uyum sorunu’ ve yan etki gibi problemlerle de karşılaşılmıyor. Etkisi birkaç gün hatta bazen birkaç saat içinde başlıyor. Bu tedavide önemli hususlardan biri otolog serumun uygun ve steril laboratuvar koşullarında, deneyimli bir ekip tarafından hazırlanması” şeklinde konuştu.