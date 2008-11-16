Kuru fasulye, kötü kolesterolü düşürüyor

İyi kolesterol erkeği diyabetten, kadını kalp hastalığından korumuyor

Elma iyi kolesterolü yükseltiyor

1. Kalp hastalıklarına karşı korur. Günlük 12-33 gram lif alımının kan basıncını düşürdüğü gözleniyor. Ayrıca, lifli gıdanın kalp krizi ölümlerini yüzde 27 azalttığı biliniyor.2. Diyabeti kontrol altında tutmaya yardım eder. Kan şekerinde daha yavaş artışa geçmesini sağlar.3. Mide, ince ve kalın bağırsağı tedavi eder. Lifler kalın bağırsakta mayalanır ve kalsiyum gibi önemli minerallerin emilimine yardımcı olur.4. Meyve, sebze, arpa, yulaf ve kuru baklagil gibi çözünebilir lifler, kandaki kötü kolesterolü düşürür.5. Buğday ekmeği, kahverengi pirinç gibi tohumlu, taneli çözünemeyen lifler mide, ince ve kalın bağırsakların çalışmasını güçlendirir.6. Kalori miktarı sıfır olan lifler şişkinlik yaparak tokluk hissi uyandırır. Ayrıca, lifli gıdalar daha az kalori içerir. Örneğin, bir fincan brokoli yaklaşık 25, beyaz pirinç ise 200'den fazla kalori içerir.Peki günlük ne kadar life ihtiyacımız var? Yediğimiz her bin kalori için 14 gram lif tüketmeliyiz. Bu, kadınlar için yaklaşık 25, erkekler için ise 38 gramdır. 2 yaşın altındaki çocuklara lifli gıda önerilmiyor. Birçok meyve, sebze ve tüm hububatların bir porsiyonu yaklaşık 2-3 gram lif içerir. Pişmiş kuru fasulye ve bakliyatların bir kâsesinde ise 10-15 gram lif bulunur.