Kuru bamya gram altınla yarışıyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Demirci İlçesi\'nde, kış aylarında tüketilmesi için kurutulan bamyanın kilosu 120 liradan satılıyor.

Sağlık açısından faydalı bir besin kaynağı olduğu bilinen bamya, yaz aylarında yaş, kışın da kuru haliyle tüketiliyor. Manisa\'nın Demirci İlçesi\'nde sık tüketilen ve birçok yerde satılan bamyalar, fiyatı ile cep yakıyor. Demirci\'deki bakkal dükkanında kurutulmuş bamya satan 57 yaşındaki Gani Koçyiğit, kilo fiyatının 120 lira olmasına rağmen kuru bamyaya çok fazla ilgi olduğunu söyledi. Bamyaların Uşak ve Denizli\'den geldiğini anlatan Koçyiğit, 8 kilo yaş bamyadan ancak 1 kilo kuru bamya elde edebildiklerini belirtti.

Bamyaların boyutunun da önemli olduğunu ve ufaklarının tercih edildiğini söyleyen Koçyiğit, \"Temmuz sonunda bamyalar kurutulmaya başlıyor. Gölgede kurutuluyor. Bamyanın boyutları küçükken toplanıyor. Ondan sonra ipe diziliyor ve kurumaya bırakılıyor. Kuru bamya düğünlerde oldukça meşhur. Bamya yaş haldeyken kilosu 15 liradan satılıyor, kurutulunca kilosunu 120 liradan satıyoruz. 8 kilo yaş bamyadan 1 kilo kuru bamya çıkıyor. Talep oldukça çok. Yaş bamyaya talep yok. Bir kişi geldi, 10 kilo bamya aldı. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdan\" diye konuştu.



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