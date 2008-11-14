'Kurtuluş'un son gazisine büyük veda

105 yaşında hayatını yitiren İstiklal Savaşı’nın son gazisi emekli albay Mustafa Şekip Birgöl, İstanbul'da devlet töreniyle uğurlanıyor.

Dün de Meclis'te bir tören düzenlenen son gazi Birgöl için Selimiyi Kışlası'nda devlet töreni düzenlendi. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanlarının yanı sıra, vatandaşlar ve Birgöl'ün ailesi de katıldı.

Birgöl'ün cenazesi, Selimiye Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



