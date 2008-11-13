Kurtuluş Savaşı'nın 'Son Buluşması'

"Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" filmlerinin yönetmeni Nesli Çölgeçen’in yönetmenliğini yaptığı ve 14 Kasım’da vizyona girecek belgesel filmin galası MB sinemalarında gerçekleştirildi.Galaya, Yönetmen Çölgeçen, Çorum Valisi Mustafa Toprak ve eşi SelimeToprak, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Bölük, Belediye Başkan Yardımcısı Saim Balcı, İskilip Belediye Başkanı Orhan Öztürk, gazi Ömer Küyük’ün çocukları İsmail, Hüseyin ve Hacer Küyük ve torunları, gazi Yakup Satar’ın çocukları Fevzi Satar, Zekiye Tali, Bedriye Talaş ve torunları ile gaziler ve davetliler katıldı.Kokteyl ile başlayan galanın davetlileri "Son Buluşma"yı MB Sinemalarının 2 numaralı salonunda izledi. Kurtuluş Savaşı’nın son tanıkları Çorumlu Gazi Ömer Küyük, Konyalı Gazi Veysel Turan ve Eskişehirli Gazi Yakup Satar’ın son kez bir araya gelip helalleştikleri film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.Şu an hayatta olmayan ve son görüntüleriyle bu filmle ölümsüzleşen üç gazi, samimi ve yalın halleriyle izleyenleri hem çok güldürdü hem de hüzünlendirdi.Filmin yönetmeni Nesli Çölgeçen, filmin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Kasım tarihinde Türkiye’de 48 ayrı sinemada gösterime girecek olan filmin, "Türk seyircisinin bir daha göremeyeceği gerçek bir son buluşma olacağını" söyledi."Böyle bir filmi birisinin çekmesi gerekiyordu, bana nasip oldu" diyen Çölgeçen, yaklaşık 20 yıldır bu proje üzerinde çalıştığını, çok önemli bir tarihi belge olan film ile Kurtuluş Savaşı’nı kazananların nasıl insanlar olduğunu bugünkü nesle kendi ifadeleriyle aktardıklarını belirtti.Gazilerin artık hayatta olmadığını ve böyle bir filmin bir daha asla çekilemeyeceğini ifade eden Çölgeçen, şunları kaydetti: "Bu film kahramanların kendi özellikleri ve durumlarından dolayı asla ve asla tekrar edilemeyecek, yeniden yapımı bir daha gerçekleştirilemeyecek bir film oldu. Türk seyircisinin bir daha göremeyeceği gerçek bir son buluşma olacak. Film, tamamen gazilerimizin nasıl insanlar olduklarını, ne düşündüklerini ve nasıl yaşadıklarını anlatıyor. Gaziler, filmde bugüne ve geleceğe nasıl baktıklarını aktarıyor. Bize hep insanüstü kahramanlık öyküleri anlatıldı. Ben de onların karşısına böyle bir bilinçaltıyla çıktım. Fakat onlar önce insan ve gayet sıradandılar. Bu filmde sıradan insanın kahramanlığını anlattık."Çölgeçen, filmin vermek istediği mesajın "gerçek vatan sevgisi ve vefa" olduğunu sözlerine ekledi. Vali Mustafa Toprak da filmi çok beğendiğini belirterek, yönetmen Çölgeçen’in iyi bir iş çıkardığını söyledi. Filmi izlerken duygulandığını ve gözlerinin dolduğunu ifade eden Toprak, filmin, Türk Milletinin vatanı için neler yaptığını anlatan gerçek bir belgesel olduğunu kaydetti.Gazi Küyük ve gazi Satar’ın çocukları da filmi seyrederken çok duygulandıklarını ve zaman zaman ağladıklarını belirtti.