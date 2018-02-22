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Kurtuluş Savaşı'nın Fenerbahçeli kahramanları engellileri duygulandırdı

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 25 kursiyer, Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi ve Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nu gezdi

22 Şubat 2018 16:03

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 25 kursiyer, Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi ve Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nu gezdi. Gezi boyunca adeta zamanda yolculuk yapan engelliler, Kurtuluş Savaşı’nda cepheye silah taşıyan Fenerbahçeli kahraman sporcuların bal mumu heykeli karşısında duygulandı.

 

Sporsever engelliler, 111 yıllık tarihi olan Fenerbahçe’ye emeği geçmiş teknik adamlar, futbolcular hakkında bilgi edindi. Engelliler, takımın kazandığı kupalar, şilt, özel madalya, forma, çorap, futbol ayakkabılarının yer aldığı sergi önünde fotoğraf çekildi.

Olympiakos’u mağlup ederek Euroleague şampiyonu olan ilk Türk takımı Fenerbahçe’nin kazandığı Eurolegue kupası ise çok ilgi gördü. Sırasıyla tarihi futbol müsabakalarının orijinal fotoğraflarının bulunduğu özel bölüm ve eski maçların gösterildiği Sinema Odası ziyaret edildi.

“CEPHEYE SİLAH TAŞIMA ANINI YANSITAN BALMUMU HEYKELLER DİKKAT ÇEKTİ”

Ziyaretçiler, Kurtuluş Savaşı sırasında kulübün Kurbağalıdere’deki lokalden cepheye silah taşıma anını yansıtan balmumu heykellerini de uzun süre inceledi. Rehberden savaş döneminde Fenerbahçeli futbolcuların mücadelesini dinleyen engellilerin duygulandığı görüldü.

Kursiyerler, müzenin ardından Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın içine girdi. Maraton Tribünü’nde oturup stadyumu baştan başa inceleyen engelliler, çim alanda dolaşıp keyifli dakikalar geçirdi. Sarı lacivertli kulübe düzenlenen gezi, engelli öğrenciler için de büyük moral oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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