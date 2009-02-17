'Kurtuluş Savaşı tarihi için 5-6 film çekemedik'

TRT'de yayımlanan ''İpsiz Recep'' dizisinin başrol oyuncusu Kadir İnanır, dizinin bir başlangıç olmasını dileyerek, zengin tarihi mirasın filmlere daha çok aktarılması gerektiğini söyledi.



''İpsiz Recep'' dizisinin başrol oyuncuları Kadir İnanır ve Zara, Düzce Valisi Bülent Kılınç, Akçakoca Kaymakamı Savaş Tuncer, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Akçakoca Belediye Başkanı Nazmi Çiloğlu, dizinin yapımcısı Murat Arslaner ve basın mensupları çekimlerin devam ettiği Akçakoca'da yemekte bir araya geldi.



Yemekte konuşan Kadir İnanır, Düzce Valisi Kılınç ve özellikle Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in dizinin Düzce'de çekilmesinde büyük katkıları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

''İpsiz Recep hikayesinin geçtiği gerçek mekanlarda film çekmek herkese nasip değildir. Bunu yapabilmenin de ana yolu, o yörenin amirlerinin o işe gösterdiği sıcaklık ve açtığı kucaktır. Ben alışkınım, Anadolu'nun karış karış her yerinde filmler çektim, ama ortalama 70 kişiye varan arkadaş gurubum da gurbet sancısına düşmediler burada. Biraz hava şartları ile uğraşıyoruz.''



Daha çok film



Türkiye'nin hangi şartlarda kurtulduğunun tarih sayfalarında yatan gerçeğini bir filme aktardıklarını belirten İnanır, ''büyük bir sorumluluk ve heyecan içinde çalışıyoruz. Bu da işimize yansıyor zaten. Bu bir başlangıç olsun. Bu ülkenin her tarih sayfası başlı başına bir film senaryosudur. Amerikalılar bir Vietnam savaşı için binin üzerinde film çektiler. Biz daha Kurtuluş Savaşımız için 5-6 film çekemedik.



Demek istiyorum ki biz öncü oluyoruz. Bize bu heyecanı veren güçler ve sorumlular oldukça, diğer yapımcılar da bu işin peşine düşecekler ve neredeyse unutulmuş olan tarih bilincimizi, gençlerimize görsel yanı çok yüksek sinema aracılığıyla aktarmış olacağız'' diye konuştu.

Yemekte Kadir İnanır ve Zara ile yapımcısı Murat Arslaner'e plaket verildi. Ayrıca İnanır'a, Akçakoca Belediye Başkanı Çiloğlu tarafından İpsiz Recep'in fotoğrafı hediye edildi.



(AA)