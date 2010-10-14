Kurtulmuş'un yeni partisinin ismi AÖP mi?

T24

Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç, Numan Kurtulmuş öncülüğünde yeni siyasi bir partinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce kurulacağını söyledi.



Şeref Malkoç, yeni siyasi partiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

''Biz, Numan Bey ile arkadaşları bu kararı verirken, 'Milli Görüş gömleğini üzerimizden çıkardık' demedik, dediğimiz 'Milli Görüş gömleğimizin yırtılmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz'.





Parti, kurulduktan hemen sonra, Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarında kongresini yaparak seçime girmeye hazır hale gelecektir. Bütün planlamalar bu doğrultuda devam etmektedir.



Yeni parti maneviyatçı olacak, yani bu dünyanın öbür dünyası olduğunu da düşünecek. Türkiye'de hangi kesimden olursa olsun insanı ve insani değerleri esas alacak, hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıracak. Toplumun her kesiminin refahtan pay alması gerekiyor, Türkiye'deki milli gelirin adil paylaşımı esasına dayalı hareket olacak. Son özelliği de ayakları Anadolu toprakları üzerine basan, yerli, milli ve antiemperyalist bir hareket olacak.



Necmettin Erbakan Türkiye'ye çok büyük emekleri olan, Türkiye'de çığır açan, İslam dünyasında tanınan önemli bir lider. Biz kendisini hep saygıyla, hürmetle ve sevgiyle hatırlayacağız.



Yeni parti için şimdiye kadar 45 isim önerisi geldi. Medeniyet Partisi, Medeniyet ve Refah Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Bereket Partisi, Yeniden Büyük Türkiye Partisi, Yeni Yol Partisi gibi isimler öne çıkıyor. Böyle 45 teklif var. Hala almaya devam ediyoruz."



