-KURTULMUŞ'UN YENİ PARTİSİ 29 EKİM'DEN ÖNCE KURULACAK TRABZON (A.A) - 14.10.2010 - Eski Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şeref Malkoç, Numan Kurtulmuş öncülüğünde yeni siyasi bir partinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce kurulacağını bildirdi. Malkoç, Saadet Partisi'nden istifa eden il ve ilçe yöneticileriyle, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi'nden istifasından sonra Türkiye genelinde 52 il başkanıyla, 500 ilçe başkanının, yönetimleriyle birlikte partiden istifa ederek bundan sonra Kurtulmuş ile siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiklerini söyledi. Kendilerinin de siyasi çalışmalarını, bundan sonra Numan Kurtulmuş ile devam ettireceklerini belirten Malkoç, şöyle devam etti: ''Biz, Numan Bey ile arkadaşları bu kararı verirken, (Milli Görüş gömleğini üzerimizden çıkardık) demiyorlar. Söyledikleri, (Milli Görüş gömleğimizin yırtılmasına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz). Bu siyasi oluşumun önemli bir özelliği de, geçmişini inkar eden bir oluşum değil, geçmişiyle iftihar eden bir siyasi oluşum. Bundan sonra artık gerideki olaylara ders almak için, tecrübe için, geleceği inşa etmek için bakacağız. Yani, yönümüz, istikametimiz ve bakış alanımız yeniden büyük Türkiye'nin inşası olacaktır. Bu manada yeniden büyük Türkiye inşasına katılmak isteyen bütün arkadaşları bu harekete davet ediyoruz.'' Yeni siyasi partinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan önce kurulacağını dile getiren Malkoç, ''Parti, kurulduktan hemen sonra, Ekim ayının sonu Kasım ayının ortalarında kongresini yaparak seçime girmeye hazır hale gelecektir. Bütün planlamalar bu doğrultuda devam etmektedir. Bu siyasi hareket Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir hareket olacaktır'' dedi. Malkoç, kurulacak yeni partinin 4 unsuru olacağını anlatarak, şunları söyledi: ''Bu siyasi parti maneviyatçı olacak, yani bu dünyanın öbür dünyası olduğunu da düşünecek. Türkiye'de hangi kesimden olursa olsun insanı ve insani değerleri esas alacak, hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıracak. Toplumun her kesiminin refahtan pay alması gerekiyor, Türkiye'deki milli gelirin adil paylaşımı esasına dayalı hareket olacak. Son özelliği de ayakları Anadolu toprakları üzerine basan, yerli, milli ve antiemperyalist bir hareket olacak.'' -''ERBAKAN'I HEP SAYGIYLA HATIRLAYACAĞIZ''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şeref Malkoç, Necmettin Erbakan'ın Türkiye'ye çok büyük emekleri olan, Türkiye'de çığır açan, İslam dünyasında tanınan önemli bir lider olduğunu vurgulayarak, ''Büyük bir devlet adamıdır. Biz kendisini hep saygıyla, hürmetle ve sevgiyle hatırlayacağız. Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızda tecrübelerinden, kendisinin de uygun gördüğü ve bizim de imkanlarımız ölçüsünde faydalanmaya çalışacağız'' diye konuştu. Malkoç, kurulacak yeni parti için şu ana kadar değişik kesimlerden kendilerine 45 parti ismi önerisi geldiğini kaydederek, ''Parti için Medeniyet Partisi, Medeniyet ve Refah Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Bereket Partisi, Yeniden Büyük Türkiye Partisi, Yeni Yol Partisi gibi isimler öne çıkıyor. Böyle 45 teklif var. Hala almaya devam ediyoruz. Bizim arzu ettiğimiz isim, milletimizin kültür, inanç, milli ve manevi değerlerine vurgu yapacak ve geleceğe, gençlerimize, işsizlerimize umut ifadesi oluşturacak bir isim'' dedi.