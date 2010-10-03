T24 - Kurtulmuş’un ilk transferi, SP’nin Çankaya Belediyesi adayı olan tiyatro sanatçısı Esra Acu olacak!



SP’de genel başkanlık görevinden istifa eden Numan Kurtulmuş, yeni kuracağı partiye, yerel seçimlerde SP’nin Çankaya Belediyesi adayı olan tiyatro sanatçısı Esra Acu’yu da götürecek. Güzelliği ve sanatçı kimliğiyle ön plana çıkan ve SP‘ye katılımı “partide tabular yıkılıyor” yorumlarına neden olan Acu, “Sayın Kurtulmuş, Türk siyasi hayatında yeni bir siyasi tarihin başlangıcı oldu.Kendisinin yeni parti sürecini çok güzel yerlere getireceğine inanıyorum. Ben de kendisiyle birlikte hareket ediyorum, yanındayım” dedi.



Vatan gazetesine konuşan Acu, Kurtulmuş’un partiye çok büyük emek verdiğini ancak gelinen süreçte kendisine haksızlık yapıldığını savundu. 35 yaşında ve bekar olan Acu, Türkiye’nin ilk kadın pandomim sanatçıları arasında gösteriliyor. Ankara Konservatuarı’nda iki yıl tiyatro eğitimi alan Acun, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda misafir oyuncu olarak görev yaptı.



