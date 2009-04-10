Kurtulmuş'u şaşırtan sürpriz

SP lideri Numan Kurtulmuş, yerel seçimler öncesi gittiği Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inerken, aydınlatma direğine çarparak pervanesinde arıza oluşan uçağı, olaydan 23 gün sonra yine karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.



Numan Kurtulmuş, yerel seçim sürecinin sürdüğü 15 Mart'ta, İngiliz havacılık şirketinden kiralanan TC-RSA tipi uçak ile partisinin Muş ve Adıyaman mitinglerine katıldıktan sonra Şanlıurfa'ya gelmişti. GAP Havaalanı'na iniş sırasında uçak, pistte bulunan aydınlatma direğine çarpınca pervanesinde küçük çapta kırılma yaşanmıştı.



Kurtulmuş ve beraberindekiler, ucuz atlattıkları tehlikenin ardından Ankara'ya, 1 gün gecikmeli olarak tarifeli bir uçakla dönmüştü. Ancak Numan Kurtulmuş ve bereberindekiler, bu durumu gündeme getirmemişti. Kurtulmuş, olaydan 23 gün sonra yine geldiği Şanlıurfa'da arızalı uçağı karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



SP lideri, olayı gazetecilere açıklayarak, “Adıyaman'dan Şanlıurfa’ya geldik. Uçak, burada direğe çarpınca pervanesi kırıldı. Allah'tan bu kaza yerde oldu. Ama o günden bu yana uçak burada bekliyor. Uçağın hala burada bulunması tamamen işletim, yönetim hatasıdır” dedi.



Piste birdenbire çarptık



Uçak kazasını yaşayan partinin Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hüsamettin Korkutata da, “Adıyaman'a bu sesler içerisinde indik. Daha sonra uygun olmamasına rağmen bu şekilde Urfa'ya hareket ettik. Urfa'ya gelirken bir baktık ki, içeri yağmur sızıyor, kapıdan da ses geliyor. Kaptanı uyardım ve yardımcı pilot şikayetimizle ilgilendi. Yardımcı pilot, kapıyla ilgilenirken, o da tereddüt içindeydi. Ama yapılacak bir şey yoktu. Şanlıurfa'ya indiğimizde de piste birden çarptık. Yanlış mı inildi? Bilmiyorum, ama çarpmanın etkisiyle anormal bir ses geldi. Yaşadıklarımızdan hoşnut olmadığımız için, hemen uçağın bağlı olduğu şirketle kira kontratımızı feshettik” diye konuştu.



Korkutata, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yeniden geldikleri Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda, arızalı uçağı karşılarında bulmanın şaşkınlığını yaşadıklarını da belirterek, “Uçağın bir parçası kırılmış, hala bulamamışlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle birlikte gördük ki, uçakların bakımları ve denetimleri iyi yapılmıyor” dedi.



Aynı zamanda ambulans uçak olarak da hizmet veren TC-RSA tipi uçak, pervanesindeki arıza nedeniyle siparişi verilen bir parçasının ulaşmasıyla önümüzdeki hafta içerisinde yeniden havalanmasının planlandığı kaydedildi.