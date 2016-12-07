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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kurtulmuş’tan ‘siyasilere FETÖ operasyonu’ mesajı

"Eninde sonunda ortaya çıkarılacak"

07 Aralık 2016 03:15

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası muhalefet cephesinden sürekli eleştirilen ‘FETÖ’nün siyasi ayağına dair bir mesaj verdi. Kurtulmuş,  “Hiç merak etmeyin, eninde sonunda siyasi kadrolar da ortaya çıkarılacak, bu meselenin arkasındaki gerçek bütünüyle ortaya konulacaktır” dedi.

Kurtulmuş, CHP milletvekillerinin “Meclis’e kadar gelecek mi?” ve “Bu sene ortaya çıkar mı?” sorularını yanıtsız bıraktı. 

Tutanaklara yansıyan o konuşmalar şöyle:

Kurtulmuş: Müsaade ederseniz, şimdi, değerli arkadaşlar, bu FETÖ mağdurları meselesi biraz gereğinden fazla alınganlık konusu oldu. Ben hiçbirinizi kastederek, ne parti olarak ne şahıs olarak kastederek söylemedim. Söylediğim şey şudur: Türkiye'nin, en aşağılık, en namussuz, Türkiye'ye karşı yapılmış olan bir ihanet hareketi sonrasında ortaya konulan algı operasyonlarındaki kullanılan terimlerden birisi “FETÖ mağdurları” terimidir. Terör örgütlerinin de nasıl etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden adlandırıldığını da örnek vererek başka bir konuyla ilgili söyledim. Dolayısıyla, bu algının bir parçası olmayalım. Evet, bu konuda gerçekten gadre uğrayan yok mu? Var bizim de tanıdığımız. Bunlar düzeltiliyor, yapılıyor, ediliyor ama toplamın içerisine baktığınız an -sadece şunu hatırlatayım- bir hafta 2’si general olmak üzere 39 Türk Silahlı Kuvvetleri görevlisi görevine iade edildi, ertesi hafta bin küsur askerî personel Jandarmadan dışarıya atıldı. Bu uzun süre devam edecek bir mücadeledir. Suçsuz, günahsız, hatasız, kusursuz olan kimse burada mağdur edilmeyecektir, buna azami gayret gösteriyoruz. KHK’larla da göreve iade edilen 18.258 kişi vardır, dolayısıyla bir mağduriyet söz konusu değildir. En az sizin kadar da bizim bunlara dikkat ettiğimizi ifade etmek için bunu söylediğim bir sözdür. Hiç merak etmeyin, eninde sonunda siyasi kadrolar da ortaya çıkarılacak, bu meselenin arkasındaki gerçek bütünüyle ortaya konulacaktır. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, TV kanallarıyla ilgili olarak da arkadaşlar, liste burada, listeyi…

CHP'li Musa Çam: Sayın Bakan…

Kurtulmuş: Bana mı söylediniz, onu anlamadım ama…

CHP'li Çam: Meclise kadar gelecek mi, Meclise kadar?

CHP'li Bülent Yener Bektaşoğlu: Bu sene çıkar mı?

Kurtulmuş: …listeyi gösterdim, tek tek okuyabilirim. Şu anda 8 tane televizyon kanalı kapatılmıştır.

CHP'li Özgür Özel: Ben de byLock’çu milletvekili listesi sanmıştım.

Başkan – Sayın Özel…

CHP'li Özel ByLock’çu milletvekili listesini bekliyorduk, o tamam. Onu biz de biliyoruz, biz öbür listeyi…

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ByLock iddiasına şöyle cevap vermişti:

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