-KURTULMUŞ'TAN KAMALAK'A ''KAPIMIZ AÇIK'' CEVABI ANTALYA (A.A) - 16.03.2011 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın, ''Gelirlerse kapımız herkese açık'' sözleriyle ilgili, ''Allah yollarını açık etsin'' dedi. Isparta ve Burdur programlarını tamamlayarak Antalya'ya gelen Kurtulmuş, Döşemealtı ilçesinde partililerin oluşturduğu konvoyla karşılandı. Parti otobüsünden halkı selamlayan Kurtulmuş, burada HAS Parti İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Antalya'ya gelen ve İl Başkanlığı açılış törenine katılan Kurtulmuş, burada mehteran takımı tarafından karşılandı. Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, partinin kuruluşundan bu yana gösterdikleri özveri, disiplin ve birliktelikle hızla teşkilatlanmaları ve seçim sürecine hazır hale gelmelerine sağladıkları katkılar için partililere teşekkür etti. Kurtulmuş, parti il binasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın ''Gelirlerse kapımız herkese açık'' sözlerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, ''Allah yollarını açık etsin'' dedi. Seçim süreciyle ilgili ittifak önerileri gelip gelmediği, parti teşkilatlarından bu yönde talep olup olmadığına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, ''Halkın sesi, bizi bundan sonraki iktidarın merkezi olarak görüyor. 'Adam gibi hazırlanın, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz' diyor. Biz de yarın iktidar olacakmışız gibi hazırlıklarımızı tamamladık'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aile sigortası getirme ve mazotun fiyatını düşürme gibi vaatleriyle ilgili sorular üzerine de Kurtulmuş, 23 Ocak 2010'da Türkiye'nin ekonomik programına yönelik kapsamlı bir çalışmayı ortaya koyarak kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz, vatandaşlık maaşı ve mazot indirimine yönelik planlamalarımızı 13-14 ay önce ortaya koyduk. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, aile sigortası olarak ortaya koyması, 13-14 ay önce söylediğimiz sözlerin tekrarı mahiyetindedir. Biz bunun kaynağını kuruş kuruş söyledik. Teklif edilenler doğru, kaynağının belirtilmemiş olmaması ise siyaseten doğru değildir.'' -BEDELLİ ASKERLİK VAATLERİ- Kurtulmuş, soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun bedelli askerlikle ilgili vaatlerine de değindi. Kendilerinin daha önce yüksek teknolojiyle donatılan profesyonel askerliğe geçişle ilgili anayasa değişikliğini teklif ettiklerini belirten Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu: ''Profesyonel orduyu kurduktan sonra asıl olan askerlik süresinin kısaltılmasıdır. Bedelli ya da bedelsiz askerlik diye askerliği ikiye doğru bölmek doğru değildir. Türkiye'de sadece üniversite mezunları için değil Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı her bir genç için askerlik süresinin 4-5 ay gibi mümkün olduğunca kısaltılması, ama sürekli savunma kabiliyeti bulunan ordunun bulunabilmesi için de profesyonel orduya geçişi sağlayabilecek anayasa değişikliği yapılmalıdır. Doğrusu budur. Mühim olan, seçime 3 gün kala birtakım popülist sözleri söylemek değil, hem TSK'nın savaşma, savunma kabiliyetini artıracak, hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı genç çocuklarımızın lüzumsuz yere uzun sürelerde askerliğe boşuna vakit harcamasını önleyecek bir teklif yapılmasıdır.''