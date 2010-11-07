-KURTULMUŞ'TAN İKTİDAR VURGUSU ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Kongreden iktidara yürüyüş mücadelemiz başlamıştır'' dedi. Atatürk Spor Salonu'ndaki Olağanüstü Büyük Kongre'de genel başkanlığa yeniden seçilen Kurtulmuş, kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptı. Kongrenin beklenenden uzun sürdüğüne işaret eden Kurtulmuş, Anadolu'nun dört bir tarafından Ankara'ya gelerek kongrenin şenlik havasında geçmesini sağlayan partililere teşekkür etti. ''Aslında belki iki listenin olmaması daha hayırlı olabilirdi, ancak bir genel başkan olarak son noktaya kadar tartışılmış ve istişare edilmiş bir listenin... 5-6 tane ismin olmaması yüzünden farklı bir liste çıkmasını doğrusu çok anlayamadığımı ifade etmek isterim'' diyen Kurtulmuş, tüm parti teşkilatından bir kişiyi bile dışarıda bırakmadan yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için yollarına devam edeceklerini bildirdi. Kırgın ya da küskün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, herkesin görüşlerinden istifade etmeye devam edeceğini belirterek, ''Kongreden iktidara yürüyüş mücadelemiz başlamıştır'' şeklinde konuştu.