Kurtulmuş'tan Cihangir İslam'a: Senin zihniyetin, duruşun batıl

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz için, "İki batılın çatışmasıdır" diyen Saadet Partili Cihangir İslam'ı eleştirdi. Kurtulmuş, "Senin zihniyetin batıldır. Senin duruşun batıldır. Senin 15 Temmuz'a verdiğin bu destek batıldır" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlenen '81 İl AK Parti Dışilişkiler Başkanları Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Saadet Partili Cihangir İslam'ın sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'de18 yıl boyunca Türkçe okunan ezanda 'Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrıdan başka yoktur tapacak' denildiğini ifade eden Kurtulmuş, "Devlet ve millet eğer birleşmiş, bütünleşmiş olmasaydı o akşam sokağa çıkacak üç tane adam bulamazdınız. Devlet ve milletin bütünleştiğinin en önemli ispatı 15 Temmuz şanlı direnişidir. Senin zihniyetin batıldır. Senin duruşun batıldır. Senin 15 Temmuz'a verdiğin bu destek batıldır" dedi.

Cihangir İslam ne demişti?

Saadet Partili Cihangir İslam, TBMM'deki konuşmasında, "İki batılın çatışmasıdır. İnsanların beddualarını alıyorsunuz, ne diyorlar; Ocakları sönsün diyor insanlar size, soyları kurusun diyor insanlar size, Allah belalarını versin diyor insanlar size, ilerde toplum içine çıkamayacaksınız. Siyaseten sonunuz yakın" ifadelerini kullanmıştı. Dün (2 Kasım) İslam hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Her iftirayı atabilen bir güruh ile karşı karşıyayız"

İslam'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz’un ilk saatlerinden itibaren sokaktaydım. Üsküdar’da Kanaat lokantası önünde 4 tankın önüne çıkan insanlardan biriydim. Benim ve sokağın 15 Temmuz’u bu... Değerli Arkadaşlarım, Her iftirayı atabilen bir güruh ile karşı karşıyayız. Gerçekten batıllar. Bunların hiçbiri üzerimize yapışmaz, yapışamaz. İnanmadığınızı da görüyorum. Çünkü aslı yok. Amaçları hesap vermemek ve herkesi susturmak. Her zeminde Hakk'ı haykırmaya devam edeceğiz."