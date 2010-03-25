Kurtulmuş'tan Baykal'a koalisyon için yeşil ışık

T24 - Saadet Partisi (SP) lideri Numan Kurtulmuş, CHP lideri Baykal'ın katıldığı bir televizyon programında "AKP ile koalisyon yapmaktansa, SP ile tercih ederim" açıklamasıyla ilgili "Baykal'ın bu noktaya nasıl geldiğini bilmiyorum ancak partim ve hakkımda söylemiş oldukları açısından teşekkür ediyorum" dedi. Kurtulmuş yaklaşan genel seçimler öncesi Baykal'ın bu söylemlerine verdiği yanıtlarıyla da yeşil ışık yaktı.





SP lideri Kurtulmuş, NTV'de katıldığı canlı yayında CHP lideri Baykal'ın SP ve kendisi hakkındaki sözleri üzerine, "Partim ve hakkımda söylemiş oldukları açısından kendisine teşekkür ederim" dedi.



Baykal'ın bu noktaya nasıl geldiğini de bilmediğini söyleyen Kurtulmuş, 2008 yılında parti başına geldiğini hatırlatarak "Fark var, Saadet var" sloganlarında siyasi duruşlarının yansıttıklarını söyledi.



Çatışmacı değil, uzlaşmacı olan duruşlarıyla toplum tarafından da takdir edildiklerinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, her alanda görüşlerini net bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.



Koalisyon düşüncesiyle ilgili "Hiçbir siyasi parti mensubuna kapılarımızı kapatmıyoruz. Partiler düşman değil rakiptir. Ortak hedef ülkenin kalkınmasıdır " diyen Kurtulmuş, bir koalisyon durumunun ortaya çıkması üzerine de "şu partiyle kurarız şunla kurmayız durumunda" olmadıklarının söyledi.



Siyasilere bir tavsiyede de bulunan Numan Kurtulmuş, "Hergün çatışan, kavga eden, ayağına çelme takmaya çalışan, en küçük bir meseleden günlerce çatışma üreten siyasetin geride kalması lazım" dedi.







'Seçim barajı millet iradesinin yok ediyor'







Kurtulmuş darblerin olduğu kadar seçim barajının da karşısında olduklarının belirterek, her ikisinin de millet iradesinin yok ettiklerini söyledi.



Kurtulmuş, "Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 1973'ü gündeme getirdi. O dönemi biliyorsunuz. O günkü Milli Selamet'le ardılı olduğunu düşündüğümüz Saadet Partisi arasında fark nedir?" sorusuna da yanıt verdi.



Kurtulmuş, "Tabiki fark var. En büyük fark o dönem soğuk savaş siyaseti üslubuyla siyaset yapıyorlardı. Bugün Türkiye, dünya ve bölge gerçekleri farklı" şeklinde yanıt verirken "liberal ve muhafazakar" kavramının bir anlamı kalmadığını dikkat çekti. Kurtulmuş, yeni bir seçmen kitleis oluştuğunu görüklerini de sözlerine ekledi.







Baykal: Saadet Partisi'ni AKP'ye tercih ederim







CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı, “AKP ile koalisyon yapmaktansa, SP ile tercih ederim. Numan Kurtulmuş düzgün adam" sözlerini söylmeişti.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmuş'la gerçekeleştirdiği görüşme sonrası Baykal'ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, Baykal'a, sözleri nedeniyle teşekkür etmişti.



Kurtulmuş, “Türkiye siyasetinde kavga ve çatışmalarla bir yol alınamayacağını bilen bir partiyiz. Milletin vaktini anlamsız polemiklerle heba etmeyeceğime söz vermiştim. Bizim için Türkiye Cumhuriyetindeki bütün partiler eşit mesafede durduğumuz partilerdir. Bu parti ile görüşürüz, bu parti ile görüşmeyiz demeyiz. Bizim birinci önceliğimiz millet ile ittifak yapmaktır. Milletin önceliğini bilmektir. Saadet Partisi bundan sonraki gördüğü şey iktidarın hazırlığını yapmaktır.Seçim sonrası bir koalisyon artaya çıkarsa Saadet Partisi'nin hiç bir parti ile koalisyon yaparız ya da yapmayız diye bir ön koşulu yoktur. Biz programa bakarız program çerçevesinde milletin hizmetine bakarız" demişti.

