-Kurtulmuş'tan ''başörtüsü'' sorusu ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Bugünkü parlamentoda başörtülü kadın milletvekili olmasını engelleyen, partilerin tüzükleri midir, korkuları mıdır, vehimleri midir, yoksa durumu idare etme alışkanlıkları mıdır?'' diye sordu. Kurtulmuş, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının partisi açısından milat olduğunu ifade ederek, çalışmaları hızlandıracaklarını ve 1 yıl içinde seçime hazır hale geleceklerini bildirdi. TBMM'de kılık kıyafet düzenlemesiyle ilgili içtüzük çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, Meclis'in kendi inisiyatifiyle büyümeden bu sorunu çözebileceğini ifade etti. Kurtulmuş, başörtülü milletvekillerin de Meclis'e gelmesini sağlayacak düzenlemeye başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilerin destek vermesini beklediklerini belirterek, ''İktidar partisinin böyle bir teklifi neden geri çektiğini kamuoyu önünde izah etmesi lazım. 'Bu çalışmayı, bu öneriyi samimi bulmuyoruz' demek yeterli değildir. Çünkü biz insanların kalbini açıp bakamayız. Ama ortaya konulan bu niyetten hükümetin niçin vazgeçtiğini, niçin geri adım attığını çok makul gerekçeleriyle kamuoyuyla paylaşması lazım'' diye konuştu. Kılık kıyafet konusunda TBMM'nin esnek olmasının demokrasinin en temel kurallarından biri olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, Meclis'in başını örterek gelmek isteyen milletvekillerine de açık olmasını dilediklerini söyledi. AK Parti'li bazı yöneticilerin ''Kadın milletvekillerinin başörtüsüyle TBMM'ye girmesi için herhangi bir düzenlemeye gerek yoktur'' dediğini savunan Kurtulmuş, ''O zaman bugünkü parlamentoda başörtülü kadın milletvekili olmasını engelleyen partilerin tüzükleri midir, korkuları mıdır, vehimleri midir, yoksa durumu idare etme alışkanlıkları mıdır?'' diye sordu.