Kurtulmuş'tan 'Adnan Menderes' mesajı: Siyasi mirasları güvenilir ellerde yücelmektedir

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Başbakan Adnan Menderes\'in vefatının 56\'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, mesajında \"Menderes ve arkadaşları köklerinden kopmadan dallarını zirveye uzatan bir Türkiye düşünü gerçeğe dönüştürmek için canlarını ortaya koydular. İyi bilinmelidir ki bugün, temeli Türkiye\'nin \'köklü geçmişinden güçlü geleceğine dayanan siyasi mirasları\' güvenilir ellerde yücelmektedir\" dedi.

Bakan Kurtulmuş\'un, Adnan Menderes\'in vefatının yıl dönümü için yayımladığı mesaj şöyle:

\"Türk siyasî ve demokrasi tarihinin sembol isimlerinden Adnan Menderes\'e ve dava arkadaşlarına hürmetlerimi sunuyorum. Menderes ve arkadaşları köklerinden kopmadan dallarını zirveye uzatan bir Türkiye düşünü gerçeğe dönüştürmek için canlarını ortaya koydular. Demokrasi mücadelesinde inandıkları uğruna en ağır bedeli ödediler. İyi bilinmelidir ki bugün, temeli Türkiye\'nin \'köklü geçmişinden güçlü geleceğine dayanan siyasi mirasları\' güvenilir ellerde yücelmektedir. Hatıraları ebedî bu büyük devlet adamlarını bir kez daha rahmet ve hayırla yâd ediyorum\"