-KURTULMUŞ'TAN "İÇKİ VE SEKS" DEĞERLENDİRMESİ BOLU (A.A) - 23.01.2011 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Hayat, içki ve seksten ibaret değil" açıklamasını değerlendirirken, ''Türkiye'de içki içme yaşı 11'e düştü. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeleri destekliyorum" dedi. Kurtulmuş, yurt gezileri kapsamında geldiği Bolu'daki Köroğlu Otel'de kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumun ve sokaktaki vatandaşın talep ve istekleri doğrultusunda kurulduğunu ifade eden Kurtulmuş, ilk seçimlerde, iktidarın alternatifi olduklarını söyledi. HAS Parti anlayışının vatandaşı ''Hazreti oy'' olarak görmediğini, ''Hazreti insan'' olarak gördüğünü anlatan Kurtulmuş, mevcut partilerin ise bu anlayışın tam tersi hareket ettiğini öne sürdü. CMK'nın 102. maddesi kapsamındaki tahliyeleri hatırlatan bir gazetecinin, ''Hizbullah sanıklarının serbest bırakılıp daha sonra yeniden tutuklanmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz'' şeklindeki sorusuna, Kurtulmuş şu karşılığı verdi: ''Adalet mülkün temelidir sözü laf olsun diye söylenmiş bir söz değildir. Bir ülke fakir olabilir bu bir felaket değildir. Ama adalet duygusu zedelenirse o ülke çöker. Son dönemde alınan kararlar adaletin zayıf olduğu duygusunu maalesef pekiştirmiştir. Türkiye'de Hizbullah davası başta olmak üzere 5-6 yıl devam eden davalar var. Kemal Türkler gibi 30 yıl sürdürülüp çöp tenekesine atılan davalar var. Böyle bir adalet sisteminin olduğu ülkede gerçekten mülk abat olmaz, sistem ayakta kalmaz. Onun için adaletin sürekli bir şekilde yerine getirildiği bir sisteme ihtiyaç var. Bunun için de biz uzun zamandır Türkiye'de yargı reformuna ihtiyaç olduğunu dile getiriyoruz. Son Hizbullah tahliyeleri ve sonrasında yaşananlar kamu vicdanını yaralamıştır.'' -''TÜRKİYE'DE İÇKİ İÇME YAŞI 11'E DÜŞTÜ''- Kurtulmuş, bir gazetecinin, ''Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'içki ve seks her şey demek değildir' şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu şöyle cevapladı: ''Bu tür konuların ülke gündemini çok fazla meşgul etmesini doğru bulmuyorum. Türkiye'de içki içme yaşı 11'e düştü. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeleri destekliyorum. Ama söylenen söylemlerle yapılan icraatlar birbirini tutmuyor. 8 yıllık AKP iktidarı döneminde içki tüketimi 4 kat artmıştır. Bu konuda Türkiye'deki algı başkadır. Türkiye'nin gerçeği ise bambaşkadır. Başbakan'ın içki konusunda üst perdeden söylediği ve vatandaşı küçük gören sözlerini de tasvip etmek mümkün değildir.'' Bir gazetecinin, ''Seçimlerden sonra CHP ile MHP arasında bir koalisyon kurulup kurulmayacağı tartışması yaşanıyor. Sizin bu konudaki bakış açınız nedir'' sorusuna da Kurtulmuş, HAS Parti'nin seçimlerde, ''halkın iktidar merkezi olması için'' çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kurtulmuş, ''Gerek Baykal gerekse Kılıçdaroğlu dönemlerinde hükümet ve anamuhalefet partisi birbirinin değirmenine su taşıyor. Meclis içinde tabii bir koalisyon zaten oluşmuş durumda. Biz kendimizi hiçbir partiye uzak da hissetmeyiz yakın da hissetmeyiz. Milletle koalisyon kuracağız'' dedi. Kurtulmuş, ''Balyoz Planı Davası kapsamında Gölcük'te düzenlenen operasyon konusunda ne düşünüyorsunuz'' şeklindeki soruya, ''Balyoz Davası üzerinde siyasi tartışma yapılmamalıdır. Bu işin arkasında kim varsa sonuna kadar gidilmeli, suçlular ortaya çıkarılmalı ve bu davalar Türkiye'nin demokratikleşmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir'' karşılığını verdi. Basın toplantısının ardından Bolu'daki açık oto pazarını gezen Kurtulmuş, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.