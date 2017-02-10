Kurtulmuş'la HAS Parti'yi kuran Prof. İslam: 90’larda da üniversiteden atıldım; söz verdim diz çökmeyeceğim!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un AKP'ye katılmadan önce Genel Başkanlığı'nı yaptığı Has Parti'de (Halkın Sesi Partisi) birlikte siyaset yaptığı Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Cihangir İslam da son KHK ile ihraç edildi. Prof. İslam, "Söz veriyorum, diz çökmeyeceğim. İnandığım gibi yaşayacak ve hayata aynı tempoyla devam edeceğim. Allah’a verilmiş sözüm var" dedi. "Koşulsuz itaat sadece Allah’adır" diyen İslam, "Ben bugün değil, 90'lı yıllarda da üniversiteden atıldım. Niye atıldım. Sistematik işkenceye karşı çıktım. Kürt sorununda özgürlük çizgisini savundum ve başörtüsünü savundum. Ama ilginçtir o zaman yargı kararlarıyla göreve döndüm. Şimdi bu mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.

Prof. İslam aynı zamanda 'ilk başörtülü vekil Merve Kavakçı'nın eşi, AKP'li vekil Ravza Kavakçı'nın eniştesi, eski bakanlardan Ayşenur İslam'ın da 'kayınbiraderi' olarak tanınıyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, son KHK ile üniversiteden atılan çoğunluğu sol kimlikli, tamamı alanlarında saygın 330 akademisyen arasında siyasal tercihi farklı bir isim de dikkati çekiyor: Prof. Cihangir İslam. Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve eski vekil Merve Kavakçı’nın eşi Profesör Cihangir İslam’ın, 5 yıl önce Has Parti’yi birlikte yönetirken AKP’ye katılan arkadaşlarının kartvizitlerinde bugün bakan, milletvekili, bürokrat yazıyor.

Prof. İslam, 5 yıl önce Has Parti’nin kurucu ve yöneticileri arasındaydı. Necmettin Erbakan’la anlaşmazlık sonucu SP’den ayrılan Numan Kurtulmuş ve arkadaşlarının kurduğu partinin yeni bir umut olacağını düşünüyordu. Has Parti, AKP’nin de içinden geldiği Milli Görüş geleneğinin daha özgürlükçü bir çizgisi olma iddiasındaydı. Kuruluş değerlerinden uzaklaşmakla suçladıkları AKP’yi meşhur “Karunlaşmayacağız, firavunlaşmayacağız, belamlaşmayacağız” söylemiyle köşeye sıkıştırıyorlardı.

Tam bu sırada sürpriz bir gelişme oldu. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş “AKP’ye katılma” kararı aldıklarını açıkladı. Bu karardan hiçbir yöneticinin haberi yoktu. Üstelik AKP’ye partilerini kapatarak katılacaklardı. Prof. İslam, bir grup parti yöneticisi arkadaşı ile birlikte AKP’ye katılma kararına itiraz edenler arasında yer aldı.

KHK ile üniversiteden atılmasına neden olan akademisyenlere destek verdiği imzasında olduğu gibi Kurtulmuş’a yönelik yazılan bir itiraz mektubuna imza attı. Mektubunda, “partiyi toplum ve siyasete dair önemli tezler söylemek için kurduklarını” belirtti ve “Kurtulmuş’la bazı arkadaşlarının bu söylenenleri unutarak AKP’ye katılacaklarını, buna çok şaşırdıklarını” ifade etti. Sonra parti kapatıldı. Tüm yöneticiler kendi yollarına gitti.

AKP’ye gidenler

AKP’ye gidenler Partilerini kapatarak AKP’ye gidenler bugün iktidardalar. Numan Kurtulmuş başbakan yardımcısı. Abdülhamit Gül AKP’nin Gaziantep Milletvekili, Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük güvenini kazanan bir isim olarak MHP yönetimiyle birlikte nisan ayında oylayacağımız başkanlık anayasasını hazırladı. Ahmet Demircan AKP’nin Samsun Milletvekili. Onlarca isim de belediye başkanı ve bürokrat oldu.

Bu nedenle Cihangir İslam için KHK ile ihraç edilmesi üzerine, “İsteseydi şimdi bakan ya da Varlık Fonu benzeri bir kuruluşun yönetiminde olabilirdi. Ama o bunu değil işizliği tercih etti” deniliyor. 2012’de İslam’la birlikte itiraz edenler arasında bulunan Mehmet Bekaroğlu da daha sonra CHP’ye katıldı ve halen siyaseti burada İstanbul Milletvekili olarak sürdürüyor.

"Sadece Allah'a itaat edin" çağrısı

İslam, ifadenin susturulamayacağını, tüm düşüncelerin ifade edilmesi ve dinlenmesi ilkesini sürekli savunduğunu söyledi. Ülkenin tüm müslümanlarına, “Koşulsuz itaat sadece Allah’adır. Onun yerine bir şey koyamazsınız” çağrısı yaptığını anlatan İslam, “Ben bugün değil 90’lı yıllarda da üniversiteden atıldım. Niye atıldım. Sistematik işkenceye karşı çıktım. Kürt sorununda özgürlük çizgisini savundum ve başörtüsünü savundum. Ama ilginçtir o zaman yargı kararlarıyla göreve döndüm. Şimdi bu mümkün görünmüyor. Emeğimizle biriktirdiklerimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Ama doğru bildiğimizi savunmaya devam edeceğiz” dedi.

İslam, KHK ile atılması üzerine Twitter hesabından, “Söz veriyorum, diz çökmeyeceğim. İnandığım gibi yaşayacak ve hayata aynı tempoyla devam edeceğim. Allah’a verilmiş sözüm var” mesajını paylaştı.