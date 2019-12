-KURTULMUŞ: FÜZE KALKANINI REFERANDUMA GÖTÜRELİM ANKARA (A.A) - 28.11.2010 - Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Kurtulmuş, ''Eğer kendinize güveniyorsanız hodri meydan. Parlamentodan ve milletten kaçırdığınız füze kalkanı meselesini gelin önümüzdeki pazar günü referanduma götürelim'' dedi. Kurtulmuş, partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplumun ve halkın farkında olmadan Türkiye siyasetinde bir ilk gerçekleştiğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'de 28 gün gibi çok kısa bir sürede gerekli işlemlerini ve örgütlenmelerini gerçekleştirmiş ve büyük kongresini yapmış ve gelecek seçimlere katılmaya hak kazanmış bir parti haline geleceklerini belirterek, ''Bu hız, bu sürat bu kararlılık Türkiye'de bir ilktir'' diye konuştu. -SAĞ VE SOL- Sağ ve sol kavramının, siyasette artık bir karşılığının kalmadığını öne süren Kurtulmuş, ''Biz aslında var olan bu partiyi resmiyete döküyoruz, ete kemiğe büründürüyoruz'' diye konuştu. Kurtulmuş, milletin hayrına olan her şeyi söylemekten çekinmeyeceklerini belirterek, bundan sonra milletin ilgiyle takip ettiği bir siyasi kadro olacaklarını söyledi. ''Bu milletin sesi Ankara'ya gelmesin diye yıllardır Ankara'da Karagöz-Hacivat oynuyorlar'' diyen Kurtulmuş, HAS Parti kadrolarının, siyaseti milletin sesini yönetime taşıma sorumluluğu olarak gördüğünü anlattı. Halkın Sesi Partisinin belli bir grubun değil, bütün Türkiye'nin partisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ''HAS Parti'nin siyaseti bildik tanıdık siyasetlerden değil, hakkaniyeti yeniden inşa etme siyasetidir'' diye konuştu. -YÜZDE 100 ÜZERİNDEN SİYASET- Partisinde çok farklı görüşten kişilerin biraraya geldiğini belirten Kurtulmuş, partisinin ortak bir ses çıkaracağını, bunun da toplumun ortak değerlerinden oluşan ''milletin sesi'' olacağını söyledi. Sağ, sol, ilerici, gerici, laik, dindar, liberal, muhafazakar gibi sıfatların Türkiye'yi tanımlamaya yetmeyeceğini dile getiren Kurtulmuş, bunların diğer partilerce milleti bölüp daha rahat siyaset yapmak için ''uydurulduğunu'' iddia etti. Milletin artık bu tür sözleri yutmayacağını anlatan Kurtulmuş, partisinin milletin sesi olduğunu, bu nedenle de bazılarının bundan korkarak partisini toplumun bir kesimine hapsetmeye çalıştığını ileri sürdü. Kurtulmuş, şunları söyledi: ''Onlar insanları bölme telaşı içindeler, biz ise bütün insanları kuşatacak bir anlayış ile yolumuza devam ediyoruz. Onlar insanları kesrette (çokluk) dağıtıyorlar, biz ise kesrette rahmet arıyoruz. Onlar siyasi hesaplarını yüzde 58'in ya da yüzde 42'nin üzerine kuruyorlar. Biz yüzde 58 niye 'evet' diyorsa, onu yerine getirmek için korkusuzca gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz ama yüzde 42'nin korkularını ve endişelerinin ne olduğunu anlıyor, onları da kucaklıyoruz. Yani onlar yüzde 42, yüzde 58 üzerinden hesap yapsınlar biz yüzde 100'ün üzerinden hesap yapalım.'' Zayıfların ezilmemesi için siyaset yaptıklarını anlatan Kurtulmuş, ''Bizi sağcılık, solculuk, başkalarının tanımlamaları bağlamıyor, bizi muhafazakarlık, liberallik bağlamıyor. Bizi vicdan bağlıyor, bizi ahlak bağlıyor, bizi medeniyetimizin değerleri bağlıyor, bizi adalet bağlıyor, bizi hakkaniyet bağlıyor hem de sımsıkı birbirimize bağlıyor'' dedi. -REFERANDUM İSTEĞİ- Füze Kalkanı Projesine ilişkin de eleştirilerini dile getiren Kurtulmuş, Hükümetin bu süreçte iyi bir halkla ilişkiler politikası yürüttüğünü ve vatandaşın gözünü boyadığını savundu. Füze kalkanı konusunun millete götürülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, ''Eğer kendinize güveniyorsanız hodri meydan. Parlamentodan ve milletten kaçırdığınız Füze Kalkanı meselesini gelin önümüzdeki pazar günü referanduma götürelim'' diye konuştu. CHP'nin ciddi bir muhalefet anlayışı sergilemediğini ileri süren Kurtulmuş, ''Ümit ederim ki sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi CHP gerçekten yeni CHP olsun. Ümit ediyorum ki derin CHP'nin refleksleri bunu gerçekleştirmeye müsaade eder'' diye konuştu. Kurtulmuş, ''Grupta konuşma yasağı konularak sosyal demokrat bir parti olunamaz, genel başkan yardımcıları televizyonların önünde konuşanları paylayarak demokrat bir parti olunamaz, demokrat bir partinin il binasında çalışan işçiler sigortasız, kaçak bir şekilde çalıştırılamaz. CHP'nin Mersin teşkilatında olduğu gibi...'' dedi. -BAZI GENERALLERİN AÇIĞA ALINMASI- Konuşmasında, bazı generallerin açığa alınmasına da değinen Kurtulmuş, adaletteki sivil-asker iki başlılığının sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, hiçbir muhalefet partisinin Hükümete ''Niçin Anayasa değişikliğinde Genelkurmay Başkanlığını, Milli Savunma Bakanlığına bağlamadınız?'' diye sormadığını belirtti. İktidarın 8 yıllık sürede hiçbir ciddi konuyu çözüme ulaştırmadığını iddia eden Kurtulmuş, iktidarın statükoya karşı iktidara gelmesine rağmen yeni bir statüko oluşturduğunu söyledi.