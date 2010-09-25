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Politika

KURTULMUŞ'DAN FATİH ERBAKAN'A SERT YANIT ANKARA (A.A)

25 Eylül 2010 13:38

-KURTULMUŞ'DAN FATİH ERBAKAN'A SERT YANIT ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatih Erbakan'ın, ''Kurtulmuş'un tabanda ve teşkilatta karşılığı yoktur'' açıklaması üzerine, ''Herkes konuştuğu lafa dikkat etsin'' dedi. Kurtulmuş, Parti Genel Merkezinde il başkanlarıyla istişare toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Fatih Erbakan'ın, ''Numan Kurtulmuş'un tabanda ve teşkilatta karşılığı yoktur'' açıklamasını hatırlatması üzerine Kurtulmuş, ''Bütün bunlara gerekli açıklamayı toplantılardan sonra yapacağım. Herkes konuştuğu lafa dikkat etsin'' diye konuştu. Kurtulmuş, Saadet Partisi ile ilgili Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında Genel İdare Kurulu üyeleri, il başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

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