-KURTULMUŞ'A DESTEK ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Saadet Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba, ''Belediye başkanları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş öncülüğünde sürdürmeye kararlıyız'' dedi. Saadet Partili belediye başkanları, Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da Genel Başkan Numan Kurtulmuş ile yeni yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. Kurtulmuş ile yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Saadet Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Saadet Partili belediye başkanlarının yaptığı istişare toplantısında aldıkları kararları açıkladı. Partilerinin 11 Temmuz 2010 tarihinde genel başkanları Kurtulmuş liderliğinde ''kongreden iktidara'' sloganı ile genel kurulu gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar genel başkanlarının kullandığı dil ve üslup, ortaya koyduğu performans ve öncülük ettiği ilkeli siyaset anlayışının millet tarafından karşılık bulduğunu söyledi. Fakıbaba, belediye başkanları olarak Genel Başkan Kurtulmuş'un söz konusu siyaset üslubunu her zaman takdirle desteklediklerini vurgulayarak, ''Kongreden sonra meydana gelen olaylar, partimiz aleyhine açılan davalar, özellikle hiç kimsenin, hiçbir şekilde kabul edemeyeceği ölçüde, iftar sofralarında düzenlettirilen çirkin saldırılar ve parti yöneticilerine uygulattırılan şiddet ve baskı belediye başkanları olarak bizleri üzmüştür. Bizler bu olayları yapan ve yaptıranları yalan ve iftira kampanyasını sürdürenleri şiddetle kınıyoruz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, yaşanan süreçte Kurtulmuş'un herkesin fikirlerini aldığını, incelediğini belirtti. Kendilerinin de Kurtulmuş'a tam yetki verdiklerini anımsatan Fakıbaba, ''Biz kendisinin vermiş olduğu karara uyacağımızı bildirdik'' dedi. Yeni bir siyasi parti kurulup kurulmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Fakıbaba, bu konuda kararın Genel Başkan Kurtulmuş'a ait olduğunu söyledi. Toplantıya katılan Saadet Partili 74 belediye başkanından 67'si Kurtulmuş'a destek verdiğini açıkladı.