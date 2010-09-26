T24 LogoT24 Logo
Politika

KURTULMUŞ'A DESTEK  ANKARA (A.A)

26 Eylül 2010 20:50

-KURTULMUŞ'A DESTEK  ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - Saadet Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba, ''Belediye başkanları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş öncülüğünde sürdürmeye kararlıyız'' dedi. Saadet Partili belediye başkanları, Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da Genel Başkan Numan Kurtulmuş ile yeni yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. Kurtulmuş ile yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.  Saadet Partili Şanlıurfa Belediye Başkanı Eşref Fakıbaba, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Saadet Partili belediye başkanlarının yaptığı istişare toplantısında aldıkları kararları açıkladı. Partilerinin 11 Temmuz 2010 tarihinde genel başkanları Kurtulmuş liderliğinde ''kongreden iktidara'' sloganı ile genel kurulu gerçekleştirdiklerini belirterek, bugüne kadar genel başkanlarının kullandığı dil ve üslup, ortaya koyduğu performans ve öncülük ettiği ilkeli siyaset anlayışının millet tarafından karşılık bulduğunu söyledi. Fakıbaba, belediye başkanları olarak Genel Başkan Kurtulmuş'un söz konusu siyaset üslubunu her zaman takdirle desteklediklerini vurgulayarak, ''Kongreden sonra meydana gelen olaylar, partimiz aleyhine açılan davalar, özellikle hiç kimsenin, hiçbir şekilde kabul edemeyeceği ölçüde, iftar sofralarında düzenlettirilen çirkin saldırılar ve parti yöneticilerine uygulattırılan şiddet ve baskı belediye başkanları olarak bizleri üzmüştür. Bizler bu olayları yapan ve yaptıranları yalan ve iftira kampanyasını sürdürenleri şiddetle kınıyoruz'' diye konuştu. Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fakıbaba, yaşanan süreçte Kurtulmuş'un herkesin fikirlerini aldığını, incelediğini belirtti. Kendilerinin de Kurtulmuş'a tam yetki verdiklerini anımsatan Fakıbaba, ''Biz kendisinin vermiş olduğu karara uyacağımızı bildirdik'' dedi.  Yeni bir siyasi parti kurulup kurulmayacağına ilişkin bir soru üzerine de Fakıbaba, bu konuda kararın Genel Başkan Kurtulmuş'a ait olduğunu söyledi. Toplantıya katılan Saadet Partili 74 belediye başkanından 67'si Kurtulmuş'a destek verdiğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24