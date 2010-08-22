-KURTULMUŞ: YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen iftar yemeğinde çıkan olaylara ilişkin, ''Biz sabrımızı ve kararlılığımızı sonuna kadar koruyacağız ve yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Kurtulmuş, otelden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün tatsız bir olay yaşandığını, bu olayın, büyük kongrede başlayan gerginliklerin bugüne yansıması olduğunu söyledi. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Maalesef çok güzel başlayan bir iftar, birkaç kişinin provokasyonuyla tatsız bir şekle dönüştü. Herhalde kongredeki olaylardan sonra çeşitli vesilelerle sabrımızı deniyorlar. Kim ne yaparsa yapsın, ben ve arkadaşlarım kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Asla üslubumuzu, tavrımızı, bize yakışan üslubun dışına çıkarmayacağız. Bizim bu anlamda üzüldüğümüz olay sadece şudur; çok nezih bir şekilde başlayan iftar sofrasında misafirlerimize de taciz oldu. Yerli ve yabancı misafirlerimizin üzüldüğü bir tatsız olaya dönüştü.'' Yaşananlardan dolayı misafirlerden özür dileyen Kurtulmuş, ''Bunlar olur biter. Sabrımızı deniyorlar. Biz de sabrımızı, kararlılığımızı sonuna kadar koruyacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu tür ufak olaylarla hiçbir şekilde yolumuzdan dönmeyiz. Hedefimiz, bu arkadaşlar da dahil olmak üzere ülkede yeniden büyük Türkiye hedefine gönül vermiş herkesi toplayarak yolumuza devam etmek, bu ülkeyi dünyanın en büyük ülkesi haline getirmek'' şeklinde konuştu. -PROTESTOCULARA BİBER GAZI- Öte yandan, iftar yemeğinin verildiği salonda masa ve sandalyeleri deviren protestocular, duvarda asılı olan Necmettin Erbakan'ın resmini sahneye taşıdıktan sonra bir süre Erbakan lehine slogan attı. Salonda bulunan davetlilerden biri fenalık geçirince, görevliler hemen bu kişiye müdahale etti. Polis ekipleri, protestoya devam eden grubun üzerine biber gazı sıktı. Bunun üzerine gruptakiler salonu terk etti. Salonun boşaltılmasının ardından gruptakiler otel girişinde protestolarını sürdürdü. Düdük çalıp ellerindeki kırmızı kartları havaya kaldıran ve çeşitli sloganlar atan protestocular, otelden çıkan bazı araçları da tekmeledi. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın görüştüğü protestocu grup, eylemlerine son vererek dağıldı. Dışarıda protesto sürerken Numan Kurtulmuş'un otelde beklediği öğrenildi.