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Politika

KURTULMUŞ: YOL HARİTASINI NETLEŞTİRECEĞİZ ANKARA (A.A)

29 Eylül 2010 14:44

-KURTULMUŞ: YOL HARİTASINI NETLEŞTİRECEĞİZ ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, en kısa sürede hukuki süreci ve yol haritasını netleştirip açıklayacaklarını söyledi. Kurtulmuş, Başkanlık Divanı Toplantısına katılmak üzere parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Kayyum atamasına ilişkin verilen kararı temyize götürecek misiniz?'' sorusu üzerine Kurtulmuş, ''Çalışmalarımız ve istişarelerimiz sürüyor, en kısa sürede hukuki süreci ve yol haritasını netleştirip açıklayacağız'' dedi. ''Karşı taraftan uzlaşma mesajı alıyor musunuz? Uzlaşma mesajları var mı?'' sorusu üzerine de Kurtulmuş, bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğini belirtti. Bir gazetecinin, netleşen bir görüş olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine de Kurtulmuş, ''Çok yakında, yani bu hafta içerisinde bütün bunlara ilişkin açıklama yapacağım'' dedi.

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