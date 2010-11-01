-KURTULMUŞ: YERİMİZİ HALKIN SESİ OLARAK TANIMLIYORUZ ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Numan Kurtulmuş, kuracaklarını açıkladığı ''Halkın Sesi Partisi''ni, ''Bu parti sağcı bir parti değildir, solcu bir parti değildir, liberal bir parti değildir, muhafazakar bir parti değildir. Bu parti Türkiye'de milletin, halkın merkezi olan bir partidir. Yerimizi milletin merkezi, halkın sesi'' diye tanımladı. Kurtulmuş, Rixos Otel'de yeni partisinin kurucular kurulu toplantısında, Türkiye'de yeni bir siyaset sayfasının bugün açıldığını söyledi. Türkiye'deki her ferdin adaletten pay aldığı, herkesin özgürlük içinde rahatça yaşama sahip olduğu bir ülkeyi oluşturmanın, kendi kadrolarına nasip olacağını ifade eden Kurtulmuş, milletin desteğiyle sonuna kadar bu yolda yürümeyi amaçladıklarını belirtti. ''Bu ilk gün, vira bismillah dediğimiz bu gün, Türkiye siyaseti için 1 Kasım 2010 tarihinin unutulmaz bir gün olmasını, inşallah hayırlı hizmetler yaparak gök kubbede hoş sedalar bırakarak bu dünyadan öte tarafa geçecek hizmetleri yapmayı Cenabı Allah nasip etsin diye dua ediyoruz'' diyen Kurtulmuş, kuracakları parti hakkında da bilgiler verdi. Kuracakları partinin, siyaseti, bir medeniyet siyaseti olarak algılayacağını, kendi değerlerini insanlığın ortak paydası olarak sunacaklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye'de siyasal sistemin sorunlarının giderek arttığını ifade etti. Mevcut partilerin sorunları çözmek yerine siyaseti kamplaştırıp, kutuplaştırıp kavga üzerinden siyaset yaptıklarını iddia eden Kurtulmuş, ''Her gün sadece kavga üretiyorlar. Milletin sorunlarını çözmek konusunda sadece çözüyormuş, yapıyormuş gibi davranıyorlar. Milletin sorunlarını bilen, bunları çözme iradesine sahip, asla 'mış gibi' yapmayan, ne yapacaksa onu söyleyen ve söylediklerini yapmaktan asla vazgeçmeyecek, korkmayacak bir siyasi harekete ihtiyaç var'' görüşünü dile getirdi. Tüm bu sorunların, kendilerini yeni bir sesi, milletin sesini ortaya koymaya ittiğini anlatan Kurtulmuş, sorunları çözmeyi reddeden bir dil kullanmayacaklarını söyledi. Mevcut partilerin siyasetin temel konularını sürekli kamplaştırdığını ileri süren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Alevi-sünni meselesi, Türk-Kürt meselesi, dindar-laik meselesi, asker-sivil meselesi gibi meseleleri sürekli büyüterek bunların üzerinden siyaset yapma devri artık geride kalmıştır. Bu toplumun bütün kesimleri bu sorunları çözecek kararlı bir siyaseti bekliyor. Bu siyaseti yapacak kadro buradadır. Türkiye'nin bu sorunlarını gerçekten çözmeye yönelecek bir ekip bugün Türkiye'nin önüne çıkıyor. Yolumuz açık olsun. Bu siyaset inşallah Türkiye'nin yolunu aydınlatsın. Bu ülkenin insanlarının özgürlüğünü, adaletini, refahını temin etsin. Bu siyasi kadro, Türkiye'nin alışılmış, sağ-sol, ilerici-gerici, muhafazakar-laik, milliyetçi gibi tanımların dışında bir siyasal terkibi oluşturuyor. Çünkü, bu tanımların, tanımlamaların hiç birisi Türkiye'de artık ihtiyaçlara cevap verecek düzeyde değildir.'' -''MİLLETİN, HALKIN EGEMENLİĞİNİ KURACAĞIZ''- Numan Kurtulmuş, kuracakları partinin nitelikleri hakkında da şu bilgileri verdi: ''Bu parti sağcı bir parti değildir, solcu bir parti değildir, liberal bir parti değildir, muhafazakar bir parti değildir. Bu parti Türkiye'de milletin, halkın merkezi olan bir partidir. Yerimizi milletin merkezi, halkın sesi olarak tanımlıyoruz. Türkiye'nin üzerine yıllardır yük olan bu siyasi tanımlamaların da artık bundan sonra çözüm üretmeyeceğini biliyoruz.'' Partisinde farklı tecrübe ve birikime sahip çok sayıda kişinin yer aldığını belirten Kurtulmuş, bu farklı seslerin, partinin ''muktedir bir hareket'' olmasına etki sağlayacağını anlattı. Farklılıkların halkın sesinin çıkartılması konusunda önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu: ''Kimse ne olursa olsun gelsin ve herkes süpermarketin reyonunda istediği malı satsın demiyoruz. Burası bir süpermarket ve herkes farklı bir reyonda, farklı bir mal satıyor olmayacak. Burası milletin sesi olacak. İnsanlarımızın hepsi ortak olarak ürettiği seste bir araya gelecek ve bu sözümüzden geri dönmeden sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz.'' -''ASLA BİR GRUBUN, BİR HİZBİN PARTİSİ OLMAYACAĞIZ''- Parti olarak sözlerini asla esirgemeyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, inanmadıkları hiçbir şeyi söylemeyeceklerini, söyledikleri herşeyi de gerçekleştireceklerini ifade etti. Kurtulmuş, ''Üslubumuzda asla kavga olmayacak, asla ötekileştirme, asla kamplaşma olmayacak, asla marjinal bir üslup olmayacak. Halkın sesini, milletin nefesini ve milletimizin değerlerini hiç unutmadan yolumuza devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı. Zalimler dışında kimseye karşı düşmanlık yapmayacaklarını belirten Kurtulmuş, kapalı kapılar arkasından siyaset yapmayacaklarını da söyledi. Kendilerinin dünya ve Türkiye'deki yanlış siyasetin alternatifi olacaklarını savunan Kurtulmuş, kendilerinin siyaset sahnesinde düzgün bir oyunun sahnelenmesi için buluştuklarını dile getirdi. Katılımcı demokrasinin örneği olan bir partiyi oluşturduklarını bildiren Kurtulmuş, asla bir grubun, bir hizbin, küçük bir teşkilatın partisi olmayacağını belirtti. Türkiye'nin alışılagelmiş siyaseti içinde siyaset yapmayacaklarını ifade eden Kurtulmuş, partilerinde siyasetin 'kasaba politikalarının ayak oyunlarının görülmeyeceğini'' söyledi. Meydanlarda, caddelerde siyaset yapacaklarını belirten Kurtulmuş, partisinin ''dışardan esen rüzgarlara göre rota belirlemeyeceğini'' de anlattı. Numan Kurtulmuş, kuracakları partinin gelecek yıl seçimlere katılabilecek şekilde teşkilatlanacağını, bu ayın sonunda da genel kurullarını yapmayı planladıklarını bildirdi. Eşi Sevgi Kurtulmuş ile salona giren Numan Kurtulmuş'u partililer 'Başbakan Numan'' sloganları ile karşıladı. Kurtulmuş'un yeni partisinin adını ve amblemini açıklamasının ardından da solandakiler Kurtulmuş'u ayakta alkışladı. Toplantı öncesinde tanıtım filmi izletildi. Salonun duvarlarına asılı ''yola çıkıyoruz'' sloganları dikkat çekti. Bu arada partinin kurucular kurulunun açıklanması sırasında Numan Kurtulmuş'un kısa süreli salondan ayrıldığı görüldü. Toplantının sonunda Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte kutlamaları kabul etti. Partisine ilişkin evrakları da imzalayan Kurtulmuş, sevgi gösterileri arasında buradan ayrıldı. Bu arada Halkın Sesi Partisi'nin kuruluş dilekçesinin bugün saat 15.00'te İçişleri Bakanlığına sunulacağı bildirildi.