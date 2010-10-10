Kurtulmuş yeni partinin tarihini verdi

T24- Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ekim ayı sonu itibarıyla yeni partinin kuruluşunun tamamlanacağını bildirdi.



Kurtulmuş, CNR Expo'da düzenlenen 13. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası Fuarı'nı Gezdi. Fuardaki stantları MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan ile gezen Kurtulmuş, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'Yeni partinin en kısa zamanda kuruluşunu sağlamak için bütün illerde müteşebbis heyetlere görevlerimizi veriyoruz. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla partinin genel merkezinin kuruluşu sağlanmış olacak' diyen Kurtulmuş, daha önce birlikte siyasi mücadele yürüttükleri çok sayıda kişinin bu yolu kendileriyle birlikte yürümeye karar verdiğini söyledi.



Kurtulmuş, daha önce başka siyasi partilerde olan veya hiç siyasete girmemiş çok sayıda kişinin kendilerine müracaat ederek görev almak istediklerini kaydederek 'Beklediğimizden çok daha canlı bir şekilde partinin kuruluşunu tamamlayacağız' dedi.



Saadet Partisi'nden istifalarla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, şu ana kadar 53 il başkanı, 65'in üzerinde belediye başkanı ve 500'ü aşkın ilçe yönetiminin istifa ettiğini ve istifaların sürdüğünü bildirdi.



Yeni partinin ismi ve amblemi



Kurtulmuş, yeni kurulacak partinin isim ve ambleminin netleşmediğini ifade ederek '30'a yakın isim var. Bu isimler arasında yoğunlaşıyoruz. Hem çok kısa olması hem anlamlı bir isim bulmak zor bir şey. Partiyi kurmaktan daha zor işin bu kısmı'diye konuştu.



MÜSİAD Fuarı'na ilişkin görüşlerini de dile getiren Kurtulmuş, fuarın daha öncekilerine göre daha büyük ve güzel hale geldiğini ifade etti. Kendi teknolojisini üretmeyen, ileri teknolojilere ayak uyduramayan ülkelerin ekonomileri ne kadar gelişirse gelişsin ortaya koydukları performansın bir taklitten ibaret olacağını vurgulayan Kurtulmuş, yeni teknoloji gelişmeleri gördükçe bundan fevkalade memnuniyet duydukların söyledi.



Kurtulmuş, önümüzdeki yıllarda daha ileri teknolojik gelişmelere imza atmış, ülke ekonomisini daha ileriye götürmüş örnekleri fuarda görmeyi arzu ettiklerini belirterek, 'MÜSİAD'ın bu fuarları ayrıca dünyaya da açılan bir kapımızdır. İslam dünyasına ve dört bir yandaki ekonomik faaliyetlere de yön veren bir fuardır' dedi.



MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan da fuarın bu yıl beklendiğinden daha çok ilgili gördüğünü ifade ederek, katılımcıların birçoğunun somut iş bağlantıları yaptığını kaydetti.



