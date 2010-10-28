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Politika

Kurtulmuş: Yeni parti süpermarket gibi , her reyonda başka bir şey satılıyor

Kurtulmuş, yeni parti için 1 Kasım Pazartesi günü başvuru yapacaklarını açıkladı.

28 Ekim 2010 03:00

T24 - Necmettin Erbakan'ın darbesiyle Saadet Paritisi'ndeki genel başkanlık koltuğuna veda etmek zorunda kalan Numan Kurtulmuş, yeni parti için 1 Kasım Pazartesi günü başvuru yapacaklarını açıkladı. Kurtulmuş, "bir birikim olarak kabul edeceklerini ancak Milli Görüş'ün partisi olmadıklarını açıkladı.



Numan Kurtulmuş NTV'nin sorularını yanıtlarken yaşam tarzı ne olursa olsun hakkı, hukuku, insanlığı esas alan herkesi yeni partiye davet etti. Kurtulmuş, "Milli Görüş'ün partisiyiz, der misiniz" sorusuna "Buna gerek yok, bunu söylemeye gerek yok. Elbette bir birikim olarak kabul ederiz, istifade ederiz. Bu dar bir partiyle tutulabilecek bir şey değil, bütün bir birikimin adıdır. Burası bir süpermarket, her reyonda başka bir şey satılıyor. Bu partiyi bütün arkadaşlarımızla birlikte oluşturacağız. " yanıtını verdi. Erbakan'ın SP'nin başına gelmesini şaşırmadığını belirten Kurtulmuş, parti genel merkezi için tarifi kolay bir yer aradıklarını söyledi.

Avrupa Birliği'ne Saadet Partisi'ndeki gibi karşı politika uygulamayacaklarını belirten Kurtulmuş, yeni parti çalışmalarına ilişkin, "Hafta sonu kurucular kurulunu bir araya getireceğiz. Tüzüğü ve programı tartışacağız ve yeni parti başvurusunu pazartesi günü yapacağız. 230 isim teklifi geldi, biz söylemeden bunu yapan gönüllü isimler oldu. İsim sayını 6-7'ye indirdik. Bunlardan herhangi biri olabilir. Bu ismin kısa süre içerisinde bütün seçmen kitlesine benimsetilmesi gerekiyor, bununla ilgili eksik yapmamaya gayret ediyoruz. Çok değerli arkadaşlarla görüştük. Yüzlerce isimle görüştük. Bunlar içerisinde çok seviyeli bir genel idare kurulu listesi oluşuyor. Bu parti bir iç koalisyon şeklinde olmayacak" dedi.


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