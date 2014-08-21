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Politika

Kurtulmuş: Yeni Başbakan'ın ismi büyük ihtimalle bugün açıklanır

Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada MYK toplantısında büyük ihtimalle genel başkanın kim olacağının belirleneceğini söyledi

21 Ağustos 2014 18:04

AKP’li Numan Kurtulmuş, gazetecilerin “Başbakan bugün açıklanır mı?” sorusuna “'Büyük ihtimalle. Başbakanımız gerekli değerlendirmeleri yapacak ve açıklamalar yapılacak” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi AKP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada MYK toplantısında büyük ihtimalle genel başkanın kim olacağının belirleneceğini söyledi.

Gazetecilerin 'Bugün açıklanır mı?' diye sorduğu Kurtulmuş, “Büyük ihtimalle. Başbakanımız gerekli değerlendirmeleri yapacak ve açıklamalar yapılacak” dedi.

Kurtulmuş, yeni genel başkanın AKP, Türkiye ve bütün İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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