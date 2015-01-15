Kurtulmuş: Üç tane zibidi, karikatürle Peygambere hakaret etti diye...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Charlie Hebdo katliamına ilişkin olarak, "Üç tane zibidi, karikatürle Peygambere hakaret etti diye Peygamberin ne gönlümüzdeki yerinde en ufak bir sarsılma olur ne de Hazreti Peygamberin o üstün varlığına en ufak şekilde halel gelmez" dedi. Kurttulmuş, "Ama bunun üzerinden Müslümanları tahkir etmek, bunun üzerinden İslam inancına birileri saldırmak isterse ona da müsaade etmeyiz" diye konuştu.

Katıldığı bir TV programında açıklamalar yapan Kurtulmuş, Charlie Hebdo katliamını ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Fransa'daki yürüyüşe katılmasını değerlendirdi.

"Bizim pusulamızın istikameti, insanı hazreti insan olarak görmek" diyen Kurtulmuş, "İslam dünyasının gençlerine bir mesajınız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bir kere herkesin oynanmak istenen bu oyunu, ortaya konulmak istenen provokasyonun farkına varması lazım. Evet biz bu dinin kutsallarına hiçbir şekilde laf söyletmeyiz, buna müsaade etmeyiz. Bununla ilgili olarak da her türlü tepkimizi meşru yollarda gösteririz ama asla şiddete başvurmayız. Şiddete başvurduğunuz da haklı tepkiniz haksız hale gelmiş olur. Kaldı ki bunların hepsi gelir geçer.

'3 tane zibidi Peygambere hakaret etti diye...'

Neleri gördük, Hazreti Peygamberin yüzüne 'Sen ebtersin' diye hakaret etmediler mi'Peygamberin soyu kesilecek' diyenlerin isimlerini dahi anmıyor, isimlerini dahi hatırlamıyoruz ama Hazreti Peygamberin ismi anıldığı anda, şu anda bile milyarlarca insan her ismi anıldığında gözleri yaşarıyor, içi titriyor, Peygambere salavat getiriyor. Üç tane zibidi karikatürle Peygambere hakaret etti diye Peygamberin ne gönlümüzdeki yerinde en ufak bir sarsılma olur ne de Hazreti Peygamberin o üstün varlığına en ufak şekilde halel gelmez. Ama bunun üzerinden Müslümanları tahkir etmek, bunun üzerinden İslam inancına birileri saldırmak isterse ona da müsaade etmeyiz."

'Fransa'ya gitmeseydik'

Davutoğlu'nun Fransa'ya gitmesine muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, "Fransa'ya gitmesek bu sefer aynı isimler kalkarlar derlerdi ki: 'Siz bütün dünya teröre karşı lanet okurken siz niye gitmediniz, demek ki sizin IŞİD'le bir bağlantınız var' derlerdi. Oyun bu kadar açık" değerlendirmesini yaptı.

Numan Kurtulmuş, terör, dini ve milli meseleler üzerinden istismar yaparak siyaset üretenlerin hiçbir zaman başarılı olamayacağının altını çizdi.