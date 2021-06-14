Kurtulmuş: Türkiyesiz bir NATO düşünülemez

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin NATO’da diğer üye ülkeler kadar ciddi bir yeri bulunduğunu belirterek “Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir" dedi.

Tekirdağ’da partililerle bir araya gelen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı, bugün başlayan NATO Zirvesi'ne değindi.

Toplantının Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli adımlar atılmasına vesile olmasını dileyen Kurtulmuş, Türkiye'nin artık kendisine dayatılan birtakım gündemlere takılmadığını söyledi.

Türkiye’nin bölgede ve dünyada oyun kurucu noktasına geldiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler zirvesinde yapacağı görüşmelerde ortaya koyacağı görüşleri, Türkiye'nin bundan sonraki dış politika kurgusunda çok önemli olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

“NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır”

Türkiye’nin NATO ile ortaklığının çok eskilere dayandığını kaydeden Kurtulmuş:

“Türkiye bu ortaklığın en önemli ülkesinden biridir. Türkiye yıllar içerisinde çok büyük külfetler çekmiş bir ülkedir. Barışı sağlama misyonlarında Somali'den, Afganistan'a kadar NATO'nun yükünü çekmiş bir ülkedir. NATO'da diğer bütün ülkeler kadar Türkiye'nin ciddi bir yeri vardır, Türkiyesiz bir NATO'nun düşünülmesi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.