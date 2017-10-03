Kurtulmuş: “Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman yanınızda olacağız”

Engin Cemal Akgürbüz, Mülhouse, 3 Ekim, (DHA)- OECD’deki programını yarıda keserek Fransa’nın Mülhouse kentinde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Türk Kültür Merkezi’nde bir konuşma yaptı. DİTİB temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, “Maalesef çok elim bir olay sonrasında evlatlarımızı yitirdik. Allah rahmet eylesin, o çocuklar o yavrular cennet ehlidir sabi çocuklardır. Tüm insanlığı ailesiyle birlikle onlarla birlikte buluşmayı cenabı Allah nasip eylesin.” Dedi. Kurtulmuş konuşmasına şöyle devam etti: “Çok daha güzle bir şekilde burada yaşamanızı arzu ederiz. Artık burada yerleştiniz. Torunlarınız yaşlılar için söylüyorum, gençler için söylüyorum dedeleriniz ile birlikte burada mutlu mesud bir şekilde yaşamanızı isteriz. Biz avrupadaki bütün yabancı düşmanlığı göçmen düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığının her birisinin gelip geçici olduğunu bunları yapanların bir müddet sonra bu düşmanlıklarının utancı içinde kalacaklarını burada artık 5 milyonu bulan Avrupa kıtasındaki arkadaşlarımızı en önemli azınlıklarından birisi olduğunu ifade etmek isterim. Nerede bizim kardeşlerimiz bizim milletimizin evlatları varsa, oranın uyumlu vatandaşları olarak, o ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceksiniz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman yanınızda olacağız.”