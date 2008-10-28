Kurtulmuş: Tek alternatif biziz

Saadet Partisi’nin yeni Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılan kongrenin ardından Saadet Partisi’nin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Kurtulmuş, Milli Gazete'ye verdiği röportajda, SP'nin gerçekten bir atılım içinde olacağını ve yeniden büyük bir Türkiye partisi haline geleceğini ileri sürdü.

Kurtulmuş, "Sadece hükümetin ve mevcut partilerin alternatifi değil aynı zamanda Türkiye’deki yanlış, haksız ve dış güçlere bağlı ekonomi politikalarının da dış güçlere bağlı siyasal yönelimlerin de alternatifi olacak. Türkiye’deki küresel statükonun alternatifi olarak ortaya çıkacağız." dedi.



Kurtulmuş, şunları söyledi: "Millî Görüş hareketinin en önemli vasıflarından bir tanesi muktedir olabilmesidir. İktidar, sizin kararlılığınız, irade ve iddia sahibi olabilmenizle alakalı bir şeydir. Yoksa sadece parlamentoda çok milletvekiline sahip olmakla muktedir olunmuyor.

İnsanlarımızın hiçbiri bize dönüp ‘siz bize yalan söylemiştiniz, siz bizi yanıltmıştınız’ diye en ufak bir şey söylemiyor. Siyasette bu kadar haklı olmak, böyle doğruları söylemek büyük bir güçtür. Şimdi bu doğruyu asrın idraki içerisinde, bugünün anlayışı içerisinde, milletin ve özellikle genç nesillerin anlayabileceği bir üslupla yeniden söyleyeceğiz."





