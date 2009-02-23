Kurtulmuş: Sosyal devlet sadaka dağıtmaz

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Sosyal devlet, vatandaşa sadaka dağıtmaz, milleti sadakaya muhtaç hale getirmez'' dedi.



Saadet Partisinin Türkiye genelindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.



Toplantıya, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının yanı sıra Onursal Genel Başkan Recai Kutan, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.



Genel Başkan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ''Saadeti seçimin yıldızı'' yapmak için çalışacaklarını, 29 Mart'ın, Milli Görüş'ün ''2. devrimi'' olacağını söyledi.



Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Kurtulmuş, işsizliğin arttığını, kredi kartı borcu bulunmayan kimsenin kalmadığını savundu. Türkiye'de PETKİM'in, Telekom'un, birçok kuruluşun satıldığını, şimdi belediye kuruluşlarının satılmasının planlandığını anlatan Kurtulmuş, ''Sayın Başbakan, millet adına söylüyorum; Bu gittiğiniz yol, yol değildir. Size bunu tavsiye eden, emredenler kendileri vazgeçiyorlar. Milletin malını kime satıyorsunuz? Belediyenin malını satamayacaksınız. Çünkü bu seçimde millet size sarı kart gösterecek'' diye konuştu.



Hükümetin ''sadaka ekonomisi'' uyguladığını savunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

''Sadakayı devlet dağıtmaz. Zengin Ahmet bey tarafından yoksul Mehmet beye verilir. Sadakayı sağ elinle verirsin, sol elin görmez. Kömür, fırın, buzdolabı dağıtıyorlar, sağ olsunlar. Ama bunu kameraların önünde yapmazsın. Bunu yapsanız da sadaka olmaz çünkü siz devletsiniz. 'Biz sosyal devletiz' diyorlar. Sosyal devlet, vatandaşına sadaka dağıtan devlet değildir. Sosyal devlet, sınıf ayrımını, gelir adaletsizliğini gideren devlettir, vatandaşa sadaka dağıtmaz, milleti sadakaya muhtaç hale getirmez. Sayın Başbakan, siz Başbakan olduğunuzun herhalde farkında değilsiniz. Başbakan karar alma makamındadır, bir kararıyla fakirlerin gelirini yükseltebilir. Önce halkı yoksullaştırıp, sonra sadaka dağıtıyorlar.''



Başbakan Erdoğan'ı, ''1970'li yıllardaki Süleyman Demirel'e benzeten'' Kurtulmuş, ''Çatışma ve gerilim siyaseti yapıyorlar. Demirel'le aynı şeyi yapıyor; 'oy vermezseniz CHP gelir' diye korkutuyor. 2009'da bu millet yeni bir Süleyman Demirel istemiyor. Yeni bir söz, tavırlarda, siyasi üsluplarda değişiklik yok. AKP'lilere sesleniyorum; Siz değişimi de ayağa düşürdünüz, insanı, emeği, başörtüsünü, vicdanı ve sadakayı ayağa düşürdünüz'' diyekonuştu.



Toplantıda, il, ilçe ve belde belediye başkan adayları adına bazı adaylar konuşma yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bekaroğlu, ''Türkiye'de Milli Görüş belediyeciliğinin ikinci dönemini başlatacaklarını'' söyledi.



Basın mensuplarından yoğun ilgi gören Çankaya Belediye Başkan Adayı Esra Acun da gazetecilerin soruları üzerine, Genel Başkan Kurtulmuş'un bir değişim başlattığını, onun konuşmalarından ve üslubundan çok etkilendiğini söyledi. Seçimlerde kendini şanslı gördüğünü ifade eden Acun, Çankaya'yı layık olduğu konuma getireceklerini belirtti.



Bu arada, toplantı öncesinde, salona Türk bayrağı asılırken tavandaki spot lamba, bir partilinin kafasına düşerek, hafif yaralanmasına neden oldu.

