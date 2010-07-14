-KURTULMUŞ ''SAĞDUYU CEPHESİ'' ÖNERDİ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, ''Terör konusuna mutlaka bir cephe oluşturulacaksa sağduyu cephesi oluşturulmalıdır'' dedi. Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Genel Merkezini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin oldukça yararlı geçtiğini söyledi. Ziyarette terör ve 12 Eylül'de yapılacak referanduma ilişkin görüşlerini paylaştıklarını belirten Kurtulmuş, siyasi partilerin kapılarını birbirlerine açık tutması gerektiğini, kutuplaşma ve kamplaşmadan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. ''Siyasi partilerin birbirinin düşmanı değil, sadece rakipleri olduğunu'' vurgulayan Kurtulmuş, görüşmede terör, anayasa değişikliği ve referandum konularındaki görüşlerini ifade etme fırsatı bulduklarını söyledi. Anayasa değişikliği konusuna da değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin, sadece birkaç madde üzerinde anayasa değişikliği değil, kapsamlı, demokratik, katılımcı bir üslupla yapılmış bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bu çerçevede hükümetin parlamentodan geçirdiği anayasa paketine destek vereceğimizi ilk günden beri söylüyoruz, ancak 12 Eylül 2010'da, Anayasa değişikliğine 'Evet' diyeceğiz, 13 Eylül 2010'da, Türkiye'de yeni, demokratik bir anayasanın yapılması için görüşlerimizi kamuoyu ile en yüksek sesle paylaşacağız.'' -TERÖR KONUSU- Numan Kurtulmuş, görüşmede terörle ilgili olarak da görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirerek, ''Bir taraftan terörün 1991 şartlarına geri dönme eğilimi göstermiş olmasının, diğer taraftan da siyasetin kamplaşma ve kutuplaşma ekseni içinde sürdürülmesinin Türkiye'de bir olağanüstü dönem tehlikesi oluşturduğunu'' ifade ettiklerini kaydetti. Yaşanan tecrübelerin, Türkiye'de, terör ve kamplaşmasının bir araya gelmesinin askeri ihtilalle sonuçlandığını gösterdiğine işaret eden Kurtulmuş: ''Bu çerçevede, bir taraftan terörün önlenmesi için gerekli tedbirler alınırken, diğer taraftan siyasetin hiçbir şekilde kamplaşma, cepheleşme aracı haline getirilmemesine gayret sarf edilmesi gerektiğini paylaştık. Bunun somut adımı olarak önümüzdeki referandum sürecinde, referandum kampanyalarının milleti ikiye bölerek değil. 'Evet' diyenlerin herhangi bir siyasi görüşü benimsemiş insanlar olduğu anlamına gelmeyeceği ya da bu referandumun iktidar partisine 'Evet' ya da ''Hayır''a dönüştürülmemesi gerektiğini ifade ettik. Çünkü, referandum olup gidecektir. Referandum sırasında oluşacak kutuplaşma, kamplaşma Türkiye siyasetinde kalıcı bir takım sorunları ortaya çıkaracaktır.'' Terör konusunda Başbakan Erdoğan'a, partisinin görüşlerinin ifade edildiği yazılı bir dosya verdiklerini dile getiren Kurtulmuş, terör konusunda herkesin daha özenli bir dil kullanması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, ''Terör konusunda kavga ve gerilim yerine herkesin birbirini anlamaya çalışan bir üslupla konuşmasının doğru olduğu kanaatindeyiz. Terör konusuna illa bir cephe oluşturulacaksa sağduyu cephesi oluşturulmalıdır'' dedi. Kurtulmuş, Türkiye'deki üniversite, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin, barış ve adalet içinde bir Türkiye için terör siyasetinin karşısına çıkması gerektiğini kaydetti.