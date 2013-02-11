Kurtulmuş: PKK'yı silahla bitirmek mümkün olsaydı 32 bin insan ölmezdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “32 bin insan ölmüş, bunlardan 8 bine yakını güvenlik kuvvetlerimiz, 22 bin kişi PKK saflarında olanlar, gerçekten PKK'yı sadece güvenlik tedbirleriyle bitirmek mümkün olsaydı, böyle bir sonuç söz konusu olmazdı” dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Özlem Albayrak’a konuşan Numan Kurtulmuş, İmralı ile yürütülen süreçle ilgi ve başörtülü kadın avukatların görev yapabilmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, bir kişinin daha ölmemesi için çalıştıklarını söyleyerek, “Geçen günlerde rakamlar açıklandı. 32 bin insan ölmüş, bunlardan 8 bine yakını güvenlik kuvvetlerimiz, 22 bin kişi PKK saflarında olanlar, gerçekten PKK'yı sadece güvenlik tedbirleriyle bitirmek mümkün olsaydı, böyle bir sonuç söz konusu olmazdı. Şurası önemli; AK Parti hükümetleri süresince dil meselesinde önemli adımlar atıldı. Terör örgütünün elinde argüman kalmadı” dedi.

Yürütülen süreç içerisinde üç önemli provokasyonun olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Bu süreçte üç önemli provokasyon yapıldı; birincisi Habur'daki görüntüler, ikincisi Oslo görüşmelerinin sızdırılması, üçüncüsü ise milletvekilleri ile terörist grupların kucaklaşma görüntüleri. Bunlar süreci dinamitlemeye dönük hareketlerdi. Paris'teki suikastlar de provokasyondu.”

‘İstanbul Barosu da alışacak’

Danıştay, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarında yer alan avukatların "başları açık" görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurması hakkında konuşan Kurtulmuş, İstanbul Barosu’nun da bu karara alışacağını dile getirdi.

Kurtulmuş, “Türkiye'de bir dönüşüm var. Buna İstanbul Barosu da alışacak. Ama başörtüsüyle bu alanlara gelen insanlar da hiçbir zaman şöyle bir haleti ruhiyede olmayacaklar; biz geçmişin intikamını aldık ya da biz geçmişin rövanşını aldık. Hayır, kimse böyle düşünmüyor. Hem kadın hakları bakımından, hem insan hakları bakımından, hem inanç özgürlükleri bakımından büyük bir ayrımcılık sona erdiriliyor” dedi.