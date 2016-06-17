Kurtulmuş: PKK turistik yerlerimize karşı saldırıda bulunabilir

PKK saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş , "Allah muhafaza, turizm mevsimindeyiz, bazı turistik yerlerimize karşı saldırıda bulunabilirler" dedi.

Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. PKK'nın büyük devletlerden destek aldığını söyleyen Kurtulmuş, "PKK terörü dediğimiz terör sadece gördüğümüz birkaç bin kişiden ibaret değildir. Bunların arkasında nice devletlerin, nice büyük güçlerin nasıl destekler verdiğini biliyoruz. Bunlara istihbarat destekleri veriyorlar, lojistik destek veriyorlar, siyasi destek veriyorlar, ekonomik destekler veriyorlar, hatta silah destekleri veriyorlar. Dolayısıyla sadece bir örgütle değil, bu örgütlerin arkasındaki akıllarla da mücadele veriyoruz. Ama tereddütsüz bir şekilde bu mücadeleyi millet kazanacaktır. İnşallah her şehrimiz esenlikli ve güvenlikli hale getirilecektir" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Karadeniz'de yaşanan PKK eylemlerine ilişkin bir soruya, "Terörün bir amacı var. Birileri bunları taşeron olarak kullanıyor, Birleri insanları kandırarak terörün içerisine kanalize ediyorlar. Ama sonuçta terör örgütlerinin dünyanın her yerine yapmak istedikleri, Türkiye'nin üzerinde oynadıkları oyunlarla da yapmak istediklerinin birincisi halkı korkutmak, halkı ürkütmektir, huzursuz etmek ve tedirgin etmek. Terörün ikinci hedefi ise varsa o ülkede etnik bir takım farklılıklar bu terör olaylarının üzerinden etnik farklılıkları kaşımak ve böylece toplumsal kırılmalara neden olmak" yanıtını verdi.

“Halk devletine küsmüyor”

Kurtulmuş, PKK'nın amacına ulaşamayacağını, asıl kazanın ise Türkiye olacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Terör eğer üçüncü adımda da, başarabilirlerse istikrarlaştırma, eğer ayrışma ve bölünme ihtimali varsa o ihtimali gündeme getirmek, bununla ilgili dışarıdan siyasi destekler bulmak, bu desteklerle de mümkünse o ülkeyi bölerek, parçalayarak, yeni bir oluşumun içerisine girmek. Şimdi bunların çok şükür hiçbiri Türkiye'de olmadı. Terör örgütlerinin bu kadar azgınlaşmasının temel sebebi de budur. Halk korkmuyor ve devletine küsmüyor. Ayrıca bu memlekette Türk-Kürt kavgası çıkarmaya çalışıyorlar. Milletimiz birbirlerine karşı asla bir husumet duyguları içerisinde hareket etmiyor. Dolayısıyla terör örgütü bu ülkenin her yerinde olay çıkarmak isteyecektir. Karadeniz'de rahatsız edecekler, Akdeniz'de rahatsız edecekler, Allah muhafaza, turizm mevsimindeyiz, bazı turistik yerlerimize karşı saldırıda bulunabilirler. Bunları yapacaklar ki böylece Türkiye'de halkın tamamı tedirgin olsun. Güvensizlik içerisinde olsun, milletin arasında ayrışmayı ve bölünmeyi ortaya koysunlar. Ama asla bunlar olmayacak. Milletimiz birlik ve bütünlük içerisinde yoluna devam edecek. Terör kazanmayacak, Türkiye kazanacak."

“Suriye’nin kuzeyinde Kürt kardeşlerimizin varlığından rahatsız olmayız”

Kurtulmuş, Suriye'deki çatışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu: "Biz Suriye'nin kuzeyinde Kürt kardeşlerimizin varlığından asla rahatsız olmayız. Bizim başından beri itiraz ettiğimiz şey, herhangi bir örgütün, burada söz konusu örgüt bellidir, örgütün oradaki Kürt varlığı üzerinden hareket ettiğini söyleyerek o bölgede birtakım etnik temizlikler yapılmasıdır. Yani Kuzey Suriye nasıl Kürtlerin memleketi ise, aynı zamanda Arapların da memleketidir, Türkmenlerin de memleketidir. Kuzey Suriye'de kıyamete kadar Araplar da, Türkler de, Türkmenler de Kürtlerle beraber yaşayacaktır. Dolayısıyla hiçbir unsurun orada bir takım güçlerin desteklerini alarak orayı temizlemeye kalkmasına Türkiye seyirci kalmaz. Bu eşyanın tabiatına da aykırıdır. Kuzey Suriye'nin sosyolojisine de aykırıdır. Orada asırlardır ayakta duran Araplar da, Türkmenler de, en az Kürtler kadar orada kıyamete kadar yaşama hakkına sahiptir. Biz Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Türkmenler, Türkmendağı'nın asırlardır sakinleridir, kıyamete kadar da orada var olmaya devam edecekler. Aynı şekilde Araplar da kıyamete kadar o bölgede var olmaya devam edecek."