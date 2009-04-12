Kurtulmuş: Partimizde liderlik sorunu yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinde "genel başkan" ya da "liderlik" sorunu bulunmadığını belirterek, "Sayın Erbakan'ın da böyle bir amacı yoktur. Sayın Erbakan, makam, mevki derdinde olmuş birisi değildir. Kendisinin çok önemli ve değerli görüşleri vardır. Bu fikirlerinden her zaman yararlanacağız" dedi.



Partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Milli Gazete Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda konuşan Kurtulmuş, halkın 29 Marttaki seçimlerde, Saadet Partisi'ne "İktidar ol" mesajı verdiğini söyledi.



Türkiye'nin çok kısa bir sürede seçime gidebileceğini öne süren Kurtulmuş, Ekim ayına kadar partisini erken bir seçime girecek hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.



IMF ilgili gelişmelere de değinen Kurtulmuş, "Seçim meydanlarında iddia ettiğimiz gibi Hükümet, seçimlerin ardından IMF ile anlaşmayı imzaladı. Şimdi sırada belediyelere ait BİT'lerin özelleştirilmesinin alt yapısı hazırlanıyor. Çünkü satacak, özelleştirilecek bir şey kalmadı BİT'lerden başka..." dedi.



Kurtulmuş, bir basın mensubunun "Necmettin Erbakan üst üste iki basın toplantısı yaptı. Fakat bu toplantılarda siz yoktunuz. Erbakan'ın tekrar Saadet Partisi'nin başına gelmek gibi bir durum söz konusu mu?" şeklindeki sorusu üzerine, Erbakan'a yıllardır haksızlık yapıldığını ve seçim yasağının kaldırılmasıyla bu yanlıştan dönüldüğünü söyledi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, "Saadet Partisi'nde bir genel başkan ya da liderlik sorunu yoktur. Sayın Erbakan'ın da böyle bir amacı yoktur. Sayın Erbakan, makam, mevki derdinde olmuş birisi değildir. Kendisinin çok önemli ve değerli görüşleri vardır. Bu fikirlerinden her zaman yararlanacağız" diye konuştu.



Kurtulmuş, daha sonra da partiye katılan Tempo TV Genel Müdürü Serdar Akkaya ve emekli Albay Ahmet Güney'e parti rozeti taktı.

