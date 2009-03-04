Kurtulmuş: Krizin odağı ABD medeniyeti

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş Kurtulmuş, partisinin kadın kolları başkanlığınca Oran semtindeki Monec Otel'de düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "Krizin odağı ABD medeniyetidir" dedi.





Kurtulmuş, milletin üretim gücü olan fabrikaların 'Özelleştirme' adı altında satıldığını, bu uygulamayı benimsenmeyenlerin çağdışı ilan edildiğini öne sürerek, "Devlet kaput bezi üretmesin tamam ama TÜPRAŞ'ına, Telekom'una neden sahip çıkmasın? 'Devlet tekelleşmesini önleyeceğiz' diye özel sektör tekelleşmesi başlattılar" dedi. Ayrıca, kadınların siyasette aktif olmasının ülke için çok önemli olduğunu söyledi.



Dünyanın ekonomik krizin yanı sıra bir de "Uygarlık krizi" ile mücadele ettiğini ifade eden Kurtulmuş, 3 asırdan bu yana dünyaya tüm kurum ve kuruluşlarıyla hakim olan ABD medeniyetinin krizin odağı olduğunu belirtti.



ABD'nin bu krizden kurtulmasının mümkün olmadığını savunan Kurtulmuş, dünyanın ayrıca adaletsiz gelir dağılımı, işgaller, savaşlar ve birçok çevre sorunuyla da boğuştuğunu ifade etti.



Kurtulmuş, şu andaki uluslararası kuruluşların dünyayı taşıyamadığını belirterek, BM'nin ABD'nin güdümünde bir kuruluş olduğunu, NATO'nun ise SSCB'nin yıkılmasının ardından önemini kaybettiğini anlattı.



Türkiye'nin özellikle 2000'li yılların başından itibaren uygulanan politikalar nedeniyle ekonomik bakımdan kıskaca alındığını savunan Kurtulmuş, bazı tarım ürünlerine uygulanan kotaların üreticiye zarar verdiğini söyledi.



Ülkede sermayesi küçük bir esnafın bile 21 kalemde belirlenmiş vergi ve harç ödemek zorunda olduğunu ileri süren Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Ülkede alım gücünde belirgin bir daralma var. Milletin üretim gücü olan fabrikaları 'Özelleştirme' adı altında sattılar. Bu uygulamayı benimsemeyenleri çağdışı ilan ettiler. Devlet kaput bezi üretmesin tamam ama Tüpraş'ına, Telekom'una neden sahip çıkmasın? 'Devlet tekelleşmesini önleyeceğiz' diye özel sektör tekelleşmesi başlattılar. Bunlar birer realite, hep birlikte yaşadık. Türkiye'nin finans sektörünün yüzde 50'den fazlası yabancıların eline geçti. Geçen yıl Temmuz ayından bu yana 150'ye yakın dev sanayi kuruluşu üretimini durdurdu. Türkiye'de ekmeğini alın teriyle kazananlar için tezgahlar artık dağıldı.



Sayın Başbakan, 'Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun azaldığını' söyledi. Burada sorun borcun azalması değil, bizim IMF programlarına olan bağımlılığımızın aşılmasıdır."



Numan Kurtulmuş, partisinin 70 milyon vatandaşı, etnik kimliği, mezhebi ne olursa olsun kucakladığını belirterek, "Bu ülkede, ister çarşaflı, ister başörtülü, ister Sünni, ister Alevi olsun herkes bu milletin öz evlatlarıdır" dedi.



Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşenur Tekdal ise hakça bir düzene ihtiyaç duyan, yaşanan sıkıntıların bitmesini isteyen herkesin ne yapabileceğini düşünmeye başlamasının zamanının geldiğini ifade etti.



İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve güven bunalımlarının halkın durumunun daha da kötüleşmesine neden olduğunu savunan Tekdal, "Tarih boyunca insanlık emperyalizm nedeniyle zulüm yaşadı. Emperyalizm nedeniyle haksızlık ortamı giderek artıyor. Bütün bu sorunlara çözümü içerisinde barındıran Milli Görüş'ü yeniden muktedir hale getirmeliyiz" diye konuştu.





